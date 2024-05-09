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Ekonomi

SGK duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8'i yenilikçi kanser ilacı, 10'u yerli olmak üzere toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Pınar Görgü
09:46 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:16 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar
İşte geri ödeme listesine alınan ilaçlar

'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.


47 ilaç daha geri ödeme listesinde

Buna göre, SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine
"akıllı ilaç"
olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.


İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi.


Yenilikçi ilaçlara erişim sağlanacak

Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.



#SGK
#ilaç
#kanser
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