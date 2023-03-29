|
Reklam
Reklam
Ekonomi

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ödenecek

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek.

17:28 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

2.2 milyon kişi hak kazanmıştı

SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.

Son gün 31 Mart

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.



#EYT
#SGK
#ankara
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.