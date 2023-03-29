SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ödenecek

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik başvuruları başlamıştı. EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.