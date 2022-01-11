​‘Şifalı’ yatırıma ilgi artıyor

Türkiye, dünyada salgının da etkisiyle pazar hacmi 115 milyar doları aşan tıbbi ve aromatik bitki pazarında 2 milyar dolar hedefine kilitlenirken, bu alandaki yerli yatırımcı ilgisi de artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin pazar payını genişletmek, sektörü yatırımcılara tanıtmak amacıyla bir süre önce 13 üründe fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Bakanlığa, yatırım rehberi ve fizibilite raporu hazırlanan tüm ürünlerde olumlu geri dönüş oldu. Özellikle pandeminin etkisiyle bağışıklık sistemini destekleyen ürünlere ait yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları daha fazla ilgi gördü. Kekik, adaçayı, sumak, aronya, ceviz, badem ve kuşburnu ile ilgili üretim yapmak isteyen üreticiler ve yatırımcılar tarafından olumlu geri bildirimler sağlanarak bilgi talebinde bulunuldu.

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AMAÇ KALİTELİ ÜRÜN

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımında büyük bir artış dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda artan talebi karşılamak, kaliteli ve standart ürünler elde ederek bunları Türkiye ekonomisine katma değer olarak sağlamak hedefler arasında. Bu doğrultuda tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin ve bunlardan elde edilen ürünlerin artması ve bu ürünleri işleyen sanayi kollarının daha da geliştirilmesi bekleniyor.

EKONOMİYE DEV KATKI

Geçen yıl odun dışı ürünlerde üretim 925 bin tona yükselirken, 2023’te ise 1 milyon 200 bin tonu bulması hedefleniyor. Odun dışı orman ürünlerinde ihracat geçen yıl sonunda 1 milyar 600 milyon dolar olurken, 2023’te ise 2 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Odun dışı orman ürünlerin ülke ekonomisine geçen yıl 7 milyar liraya yükselirken, 2023 yılında 9 milyar liraya ulaşması için çalışmalar sürüyor.

Jeotermal rehberleri tuttu

Jeotermal zengini Türkiye, bu hazinesinden de sağlık turizmin yanı sıra tarımsal üretimde daha fazla yararlanmaya çalışıyor. Jeotermal seracılık konusunda Türkiye’de son yıllarda artan yatırımlarda bu alana rehber niteliğinde olan Jeotermal Seracılık Yatırımcı rehberi ve fizibilite raporu da yönlendirici ve bilgilendirici oldu.