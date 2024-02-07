|
Ekonomi

Şifayı Türkiye'de arıyorlar

Son yıllarda sağlık turizminde atak yapan Türkiye'de bilinenin aksine sadece saç ekimi ve güzellik alanında hizmet verilmiyor. Onlarca branşta tedavi olmak isteyen yabancılar, Türkiye'deki hastaneleri tercih ediyor. TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, bu yıl 3 milyar dolarlık gelir beklediklerini söyledi.

Ali Kürşat Büyükada ve
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:44 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık turizminden beklenti 3 milyar doları buldu.
Sağlık turizminden beklenti 3 milyar doları buldu.

Sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu alandaki 2024 hedeflerini yükseltti. Kamuoyunda bilinenin aksine sağlık turizminde sadece saç ekimi ve estatik gibi alanlarda öne çıkmıyoruz. Ülke çapındaki farklı hastanelerde tedavi olmak için başvuran turistlerin sayısı yüz binleri buluyor.


TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, 2023’te sağlık turisti sayısının 1.4 milyon, sağlık turizmi gelirinin ise 2.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Son yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülüyor” dedi.

Cihat Alagöz

Alagöz, Türkiye’ye en çok hastanın geldiği ülkelerin Almanya, İngiltere, Rusya, Suriye, Afganistan, BAE, Libya, Türkmenistan ve Özbekistan olduğunu anlattı. Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi.


ÜÇ MERKEZDE YENİ FUAR

Şubat başında Berlin’de düzenlenen fuara Almanların ve bu ülkede yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Alagöz, fuarda 20 farklı ülkeden gelen katılımcılar ile 1250 iş görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti. Alagöz, nisan ayında Bakü’de, haziran ayında Londra’da, kasım ayında Frankfurt’ta Sağlık Turizmi fuarları düzenleyeceklerini söyledi.


Güzellik merkezlerine sıkı takip

Sağlık turizmi kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenleme uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki her türlü kuruluşun faaliyetini kapsayacak. Olağanüstü durumlarda mesleğini yapan yetkili kişilerce verilecek olan sağlık hizmetleri hariç, ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti veren veya verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. İdarî para cezalarında caydırıcılığı sağlamak amacıyla alt sınır belirlenecek. İki yüz elli bin Türk Lirası'ndan az olmamak üzere bir önceki aya ait bir brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.


#sağlık
#turizm
#ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün Miraç Kandili... Kandilimiz mübarek olsun! En güzel, anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları 2024