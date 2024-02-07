Şifayı Türkiye'de arıyorlar

Sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu alandaki 2024 hedeflerini yükseltti. Kamuoyunda bilinenin aksine sağlık turizminde sadece saç ekimi ve estatik gibi alanlarda öne çıkmıyoruz. Ülke çapındaki farklı hastanelerde tedavi olmak için başvuran turistlerin sayısı yüz binleri buluyor.





TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, 2023’te sağlık turisti sayısının 1.4 milyon, sağlık turizmi gelirinin ise 2.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Son yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülüyor” dedi.

Cihat Alagöz

Alagöz, Türkiye’ye en çok hastanın geldiği ülkelerin Almanya, İngiltere, Rusya, Suriye, Afganistan, BAE, Libya, Türkmenistan ve Özbekistan olduğunu anlattı. Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi.





ÜÇ MERKEZDE YENİ FUAR

Şubat başında Berlin’de düzenlenen fuara Almanların ve bu ülkede yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Alagöz, fuarda 20 farklı ülkeden gelen katılımcılar ile 1250 iş görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti. Alagöz, nisan ayında Bakü’de, haziran ayında Londra’da, kasım ayında Frankfurt’ta Sağlık Turizmi fuarları düzenleyeceklerini söyledi.





Güzellik merkezlerine sıkı takip

Sağlık turizmi kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenleme uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki her türlü kuruluşun faaliyetini kapsayacak. Olağanüstü durumlarda mesleğini yapan yetkili kişilerce verilecek olan sağlık hizmetleri hariç, ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti veren veya verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. İdarî para cezalarında caydırıcılığı sağlamak amacıyla alt sınır belirlenecek. İki yüz elli bin Türk Lirası'ndan az olmamak üzere bir önceki aya ait bir brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.



