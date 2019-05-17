Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Hurda araç teşviki ne kadar oldu? ​Hurda indirimi 15 bin liraya çıktı

Sıfır araçta 5 bin lira müjdesi: Hurda indirimi 15 bin liraya çıkıyor

Sıfır araç alımlarında Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM'ye sunuldu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Hurda araçta ÖTV teşviki 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılıyor.
Hurda araçta ÖTV teşviki 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılıyor.

Dolar kurundaki dalgalanma ve faizlerin yüksek olması son dönemde otomobil almak isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi. Otomotiv sektörünün etkilenmesi üzerine devlet tarafından ÖTV indirimi başta olmak üzere çeşitli teşvikler uygulandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Söz konusu teklifte, hurda araçta ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Hurda araç teşvikine yönelik yeni düzenleme Meclis'e sunuldu. Bu düzenleme ile otomotiv sektörünün canlanması amaçlanıyor.

16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ OTOMOBİLLERE

2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

TEŞVİK 5 BİN TL ARTTI

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 15 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini, farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Öte yandan kanuna göre daha önce ÖTV teşviki 10 bin liraya kadardı.

CEZALI KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DE AFFEDİLECEK

Bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi.

REKLAM

Kömür madenciliğine ilişkin bir destek mekanizması olduğunu hatırlatan Muş, "Teklifle, fiyat düştükçe bu destek mekanizması artacak. Bu destek mekanizması, fiyatların yüksekliğine göre otomatik bir şekilde sağlanacak desteği ayarlayacak. Uluslararası ya da Türkiye'deki piyasalarda kömür fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak destek oranımız artacak." ifadelerini kullandı.

Muş "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan geçişlerde, oradaki uygulamalardan kaynaklı hatalardan dolayı sürücülerin yaptığı geçişlerden kaynaklanan cezalar vardı. O cezaların da affına yönelik bir düzenlememiz teklifimiz içinde bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişlerin, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla affedilmesini teklif ediyoruz" diye konuştu.

Cezalı köprü geçişleri affedilecek
EKONOMİ
Cezalı köprü geçişleri affedilecek
ABnin desteği hukuksuz

AB'nin desteği hukuksuz

Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz bilgilendirme mektubu.
5 bin lira indirim daha!

5 bin lira indirim daha!

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu.
Bahçeli de katılacak

Bahçeli de katılacak

Bahçeli, 100. yıl törenlerine katılma kararı aldı.
BM: 21'inci yüzyılın<br>en büyük trajedisi olur

BM: 21'inci yüzyılın
en büyük trajedisi olur

İdlib'e muhtemel askeri saldırı konusunda uyarı geldi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Siirt'te öldürülen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi.
Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Hatalı köprü geçişlerinin affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu.
İlk karar

İlk karar

Çiftlik Bank davasında ​11 tutuklu sanıktan 9'u tahliye edildi.

Makam aracını durdurup sohbet etti

Makam aracını durdurup sohbet etti

Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Biz herkesi seviyoruz

Biz herkesi seviyoruz

​Yıldırım, operadaki protestoyu değerlendirdi.

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Nurcan'ı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Sistemi hackleyip<br>ezan okuttular

Sistemi hackleyip
ezan okuttular

​Ordu'da çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı.
Misyonerlerin <br>hedefindeler

Misyonerlerin
hedefindeler

Dinlerini değiştirmeye çalışıyorlar.
Türkiye girdiği<br>çizgiden dönmez

Türkiye girdiği
çizgiden dönmez

Soylu, Elebaşı Öcalan'la ilgili kararı değerlendirdi.
Avcılar'da film<br>gibi olay

Avcılar'da film
gibi olay

Herkes silahına sarılıp birbirine ateş etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.