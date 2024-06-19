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Ekonomi

'Sıfır Atık'la ekonomiye 185 milyar liralık kazanç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını ve 185 milyar lira kazanç sağlandığını duyurdu.

11:56 - 19/06/2024 Çarşamba
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığı ve 185 milyar lira kazanç sağlandığı ifade edildi.


Proje kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildiği, ülke genelinde 21 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildiği ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtilerek, 5,9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi.


Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranının, 2023'te yüzde 35'e yükseldiği ve 2035'te yüzde 60'ların hedeflendiği ifade edildi.


'Geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görüşlerine yer verilen açıklamada; daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya hedefiyle atıkları dönüştürdüklerini belirterek,
"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz; evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız"
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: BM iş birliğinde ülkeler için sıfır atık rehberi hazırlığına başladık

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ikinci toplantısı, gerçekleştirildi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan; Birleşmiş Milletler işbirliğinde, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık. Öte yandan, dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm Sıfır Atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir Sıfır Atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz" dedi. Ayrıca Gazze'deki insanlık dışı soykırıma değinen Emine Erdoğan; "Bu vahşi soykırımın bir an önce sona ermesini, insanın insanla, yaratılmış tüm mahlukatın ortakça, barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Sıfır Atık Projesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
#Emine Erdoğan
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