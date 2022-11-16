Sıfır emisyonda hedefi yükselttik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nda güncelleme yaptıklarını belirterek, emisyon oranlarındaki yüzde 21 azaltım hedefini yüzde 41'e çıkardıklarını bildirdi. Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Üstü Düzey Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nı uluslararası kamuoyu ile paylaşmasının ardından canlı yayında alınan kararı açıkladı. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 toplantısı dolayısıyla tüm ülkelerin iklim değişikliğine yönelik mücadele verdiklerini ifade eden Kurum, konferansta 197 ülkeden 35 bin katılımcı bulunduğunu, Türkiye'yi temsil etmek için çeşitli sektörden temsilcilerle Mısır'a geldiklerini söyledi. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar attığına, net sıfır emisyon hedefi için çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

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BEYANI GÜNCELLEDİK

Kurum, "2030 yılı itibarıyla 1 milyar 175 milyon gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım yapacağımızı taahhüt etmiştik. Bugün Ulusal Katkı Beyanımızı güncelledik. Türkiye olarak 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıkladığımız artıştan azaltım hedefimizi yüzde 41'e yükseltiyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz ki 2030 yılında yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız" ifadesini kullandı.

COP toplantısı için adayız

Bakan Murat Kurum, yeni süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Yine burada paylaştığımız önemli bir konuda emisyonlarımızın zirve yapacağı yıldı. En geç 2038'de emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz." BM Bakanlar Konferansı'nda 2026 yılında yapılacak COP toplantısı için adaylık açıklamasında bulunduklarını vurgulayan Kurum, COP27'de Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatarak Sıfır Atık uygulaması, Sıfır Atık Mavi, eylem planlarını anlattıklarını sözlerine ekledi.