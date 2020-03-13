Şirketler de altın alıyor

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler şirketleri de altın yatırımına yönlendirdi. Ticari ve diğer kuruluşların kıymetli maden hesabı 2019 Ocak’ta 2 milyar 309 milyon lira iken Ocak 2020’de 5 milyar 577 milyon liraya çıktı. Böylece ticari ve diğer kuruluşların altın hesabı 1 yılda yüzde 142 artmış oldu. Altına yatırımı artıran şirketler ağırlıklı tercihini ise vadesiz hesaplardan yana kullandı. Her an altını paraya çevirip ticari faaliyetlerini yerine getirmek isteyen şirketlerin hesabında bulunan 5 milyar 577 milyon liralık altının 3 milyar 616 milyon lirası vadesiz hesaplarda değerlendirildi. Bir diğer ağırlıklı tercih 1-3 ay arasında oluştu. Şirketlerin bu vadede tuttuğu altın mevduatının miktarı da 840 milyon lira olarak hesaplandı. Tercihte en alt sırayı ise 184 milyon lira ile 1 yıl ve üzeri vade yapısı aldı.

TOPLAM RAKAM 90 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Toplam kıymetli maden hesapları ise 1 yılda yüzde 109 arttı. 2019 Ocak’ta rakam 43 milyar 151 milyon lira iken rakam Ocak 2020’de 90 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Resmi kuruluşlar da 5 milyon liralık bir rakamı kıymetli maden depo hesaplarında tutmayı uygun gördü. Üstelik sadece yurt içi yerleşik şirketler değil yurt dışı yabancı şirketlerde de altın yatırımının arttığı gözlendi. Söz konusu grupta yer alan şirketlerin altın hesapta tuttuğu toplam rakam Ocak 2019’da 42 milyon 680 bin lira iken bu yılın ocak ayında rakam yüzde 15 artarak 50 milyon 130 bin liraya çıktı.

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MERKEZ DE ALIYOR

Dünya genelinde merkez bankaları da altın alımlarını artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin son yayımladığı altın talebi raporuna göre merkez bankaları geçen yıl toplam 650 ton net altın alımı yaptı. Dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkwtiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) oldu. Böylece Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21’inci ülkeyken 2019 sonunda 14’üncü sıraya çıktı ve Türkiye’nin altın rezervlerinin toplam resmi rezervleri içerisindeki payı yüzde 20’ye geldi. TCMB’yi altın alımında 158 tonla Rusya takip etti.

VATANDAŞ ALIMI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre; Ocak 2019’da 40 milyar 841 milyon lira olan vatandaşların altın hesapları Ocak 2020’de yüzde 51,80 artarak 84 milyar 731 milyon liraya çıktı. Vatandaşın TL mevduatı ise Ocak 2019’da 634 milyar 983 milyon iken Ocak 2020’de yüzde 14.38 artışla 741 milyar 600 milyon lira oldu. Dolar mevduat hesapları da yurt içi yerleşiklerde yüzde 24.19 artışla 485 milyar 291 milyon dolardan 640 milyar 125 milyon dolara yükseldi.

YATIRIMCIYA KAZANDIRDI

Güvenli liman altın, yatırımcısının yüzünü de kara çıkarmadı. Ons altın bir yılda yatırımcısına yüzde 15 kazandırdı. Uzmanlar Çin’de başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği koronavirüsünün etkisiyle altına talebin artmaya devam ettiğini belirtiyor. Ons altın 2020’nin başından bu yana 2,5 ayda yatırımcısına yüzde 8 getiri sağladı. Dün ise ons fiyatları uzun bir aradan sonra bin 600 doların altına gerileyerek bir günde yüzde 4’e yakın değer kaybetti. Ancak uzmanlar düşüşün kalıcı olmayacağını belirtiyor.