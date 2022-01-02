Ekonomi Site aidatları puanla düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Site aidatları puanla düşecek

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta geliştirilen yapay zeka tabanlı site yönetim programı Apti, site giderlerini yüzde 33 azaltacak. Uygulamayla alışverişte kullanılan puanlar, aidat ödemesinde kullanılırken, enerji faturası da yüzde 50 azalıyor.

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Hamide Hangül Yeni Şafak
​Site aidatları puanla düşecek​
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Kirada fahiş fiyat artışlarının ardından aidatlara da yeni yıldan geçerli olmak üzere yüzde 50 zam geldi. Site ve apartman sakinlerinin adeta kira bedeliyle yarışan yüksek aidat şikayetleri artırırken, söz konusu bedelin düşürülmesine yönelik yeni uygulama Apti’den geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta geliştirilen dünyanın ilk 2’nci nesil yapay zeka tabanlı platformu ile sakinlerine enerji ve aidat giderlerinden tasarruf etmesi amaçlanıyor.

PUANLAR PARA OLARAK AKTARILACAK

  • Apti Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen, düzenlediği basınla sohbet toplantısında, sistemin işleyişini anlattı. Apti uygulamasının, günlük yaşamda marketten hazır yemeğe, esnaf alışverişinden online siparişe kadar yapılan tüm alışverişlerde site sakinlerine ‘Apti puan’ kazanma fırsatı sunulduğunu söyleyen Erişen, “Apti’de biriken puanlar, para olarak aktarılacak. Aidat bedelinin, puana karşılık gelen tutarı ya da tamamı bu yolla ödenebilecek. Böylelikle aidat ödemeleri ortalama yüzde 33 azaltacak” dedi. Erişen, bu hizmetlere cep telefonundaki Apti uygulamasından veya sitelere sağlanan ücretsiz web sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

Ali Emre Erişen
Ali Emre Erişen

ENERJİNİN YÜZDE 27,8’İ SİTELERDE

Türkiye’de elektriğin yüzde 27,8’inin sitelerde tüketildiğine işaret eden Erişen, “Yani, Türkiye’de kullanılan enerjinin 4’te 1’i sitelerde kullanılıyor. Uygulamayla 87 bin olan elektrik faturası 37 bine düştü. Aktif kullanıldığında, enerji kaynaklı verdiğimiz cari açığın 3’te 2’sini kapatabiliriz.” Erişen, şu anda 12 sitede, 8 bin konut ve 21 bin 342 kullanıcıya hizmet verdiklerini, 2022 yılında Apti kullanan site sayısını 100’ün üzerine çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

SILICON HILLS’DE ÇALIŞMA

  • Apti uygulamasının şu anda ABD, Gürcistan ve Azerbaycan’da da kullanıldığına işaret eden Ali Emre Erişen, “Bu uygulama, Google ve Gmail gibi tüm dünyada ücretsiz olacak” dedi. Erişen, Apti’de yeni nesil çalışmaların da Amerika Austin’de Silicon Hills’de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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