Sitelerde şarj istasyonu talebi artıyor

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor. Araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri ise şarj imkanlarına erişim. Özellikle site ve apartmanlarda yaşayanlar için ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu konusu zaman zaman anlaşmazlıklara, hatta kavgalara bile yol açabiliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamayla elektrikli aracı olanların araçlarını evlerinde şarj edememesi sorununa neden olan belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

5’TE 4’ÜN RIZASINA GEREK KALMAYACAK

Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için artık çoğunluk oyu yeterli olacak. Böylece elektrikli araç sahipleri, şarj istasyonu kurulumu için eskisi gibi zorlu bürokratik süreçlerle uğraşmayacaklar. Bu düzenlemeyle, sitelerde şarj istasyonu talebi de artmaya başladı. Bakanlık, şarj istasyonlarının ruhsat gerektirmediğini ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesinde belirtilen maliklerin beşte dördünün rızasına gerek olmadığını açıkladı. Aynı zamanda, şarj istasyonu kurulumu için gerekli olan kararın yalnızca çoğunlukla alınabileceği de vurgulandı.

Tayfun Şenses

KARARSIZLIKLARI ORTADAN KALDIRACAK

Mevzuatın kesinleşmesinin ardından talebin arttığını belirten En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Bu karar, sektör için olumlu bir gelişme. Daha önce site yönetimlerinde farklı görüşler ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan çelişkiler vardı. Ancak yeni mevzuat ile bu durum netleşti. Mevzuat henüz yeni olsa da dönüşler gelmeye başladı. Elektrikli araç kullanıcılarını rahatlatıcı bir düzenleme oldu. Bu uygulama, kullanıcıların evde şarj etme imkânını artırdı. Önceki belirsizlikler nedeniyle site yönetimlerinde kararsızlıklar yaşanıyordu. Biz bu süreçten önce de kurulumlar yapıyorduk. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte talepler almaya başladık ve bu talepler daha da hızlandı” ifadelerini kullandı.

Hakan Akçam

Tüm binalarda zorunlu hale gelmeli

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, uygulamanın tüm binalarda zorunlu hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Akçam, “Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı, kararı yerinde buluyorum. Prosedürlerin hızla uygulanması lazım. Yeni binalarda zaten zorunlu, eski binalarda da zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Çevre Bakanlığı bunu şart kılmalı. Böylece ilçe belediyeler de harekete geçer ve uygulama hızlanır. Bizim sitede 100 kişi var, 15 tanesi elektrikli araç kullanıyor. Ancak araçlarını şarj edemiyor ve büyük sıkıntı yaşıyorlar" diye konuştu.

SİTENİN GİDERLERİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Düzenlemeyle birlikte büyük toplu konutlardan taleplerin arttığını söyleyen En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, şunları kaydetti: “Sitelerin açık ve kapalı otoparklarına cihaz kurulumları yapıyoruz. Bazı sitelerde bu kurulumlar sayesinde halka açık hizmet verilebildiğinden, siteye de ticari bir fayda da sağlıyor. Cihaz kurulumundaki maliyet, sitenin ihtiyacı olan cihaz gücüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca altyapı maliyeti, cihazın kurulacağı alan, güç kaynağına olan mesafe ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak değişkenlik arz edebiliyor. Kurulan cihazlar sayesinde site sakinlerine daha uygun fiyatlarla şarj imkânı oluşturuluyor ve anlaşma şartlarına göre siteye bir pay ödeniyor. Bu durum, sitenin genel giderlerine de katkı sağlıyor.”







