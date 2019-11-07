Siyanürde yönetmeliğe uyan yok: Siber ordu kurulmalı

İstanbul'un Fatih ilçesinde dört kardeşin sır ölümünde siyanür şüphesinin olması, bu kimyasalın satışlarını yeniden tartışmaya açtı.

Türkiye'de son yıllarda intihar ve cinayet aracı olarak kullanılan siyanür maddesi internette adeta peynir ekmek gibi satılıyor.

Günümüzde endüstrinin farklı kollarında kullanılan siyanür, büyük oranda yurt dışından ithal ediliyor ancak kimyasal maddenin küçük perakendecilere kadar ulaşması hem toplumu hem de bireyleri tehdit ediyor.

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Toplumsal bir sorun haline gelen siyanür satışlarının nasıl engelleneceği ve hangi yasal düzenlemelerin yapılabileceğini uzman isimlere sorduk.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit Hancı, denetimlerin artması gerektiğini belirterek, "Bizim sokakta nasıl polisimiz varsa, interneti denetleyecek bir siber polisimizin de olması gerekir. Dünya artık mevcut ordularının yanı sıra siber ordular kuruyor. İç güvenlik için de siber güvenlik olması gerekiyor. Suç olmadan önce suçu bulmak değil, suçu önleyici bir kolluk kuvvetimizin mutlaka olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kimyasal silah kapsamına alınabilir mi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut Can Kalkan hakkında hazırladığı iddianamede "Siyanür tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah olarak kabulü gerekir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu gelişme sonrası 'siyanür kimyasal silah kapsamına alınabilir mi?' sorusu tartışıldı.

Siyanürün kimyasal silah kapsamına alınmasının mümkün olmayacağının altını çizen Hancı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kimyasallar sanayide, teknolojide ve günlük yaşamda kullandığımız malzemelerdir. Her kimyasalın üretimi yasaklayıp, üretimini durdurmak söz konusu değil. Önemli olan çok iyi denetiminin yapılması ve bunun başında internet denetiminin gelmesi gerekiyor. Bugün siyanür zehirler, başka bir gün arsenik kullanarak zehirleyebilir. Kimyasallar sınırsız. Devletin yapması gereken bu kimyasalların üretimini durdurmak değil, çok iyi bir denetim yapmak."

HAYAT Siyanür nedir?