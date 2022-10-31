Siyasetten tam destek: 'Hayırlı adımların yanındayız'

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg’a siyaset dünyasından tam destek geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ulaşımda dünya trendi olan elektrikli araçlarda, uluslararası rekabetin aktörlerinden biri olma şansını yakaladığımızı söyledi. Destici, “Proje ithalatın, dolayısıyla cari açığın en önemli unsurlarından biri olan otomotiv sektöründe, ‘kendi markamızla’ üretici ve ihracatçı durumuna geliyor” şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan

HAYIRLI ADIMLARIN YANINDAYIZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Milli Görüş hareketi olarak hayırlı işlerde destek olacaklarını kaydetti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise partilerinin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu kaydederek, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg kullanmalı" dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerli üretimin dünya pazarına girmesinden gurur duyduklarını söyledi.

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Mustafa Sarıgül