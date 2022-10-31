Ekonomi Siyasetten tam destek Hayırlı adımların yanındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Siyasetten tam destek: 'Hayırlı adımların yanındayız'

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg’a siyaset dünyasından tam destek geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ulaşımda dünya trendi olan elektrikli araçlarda, uluslararası rekabetin aktörlerinden biri olma şansını yakaladığımızı söyledi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Siyasetten tam destek: Hayırlı adımların yanındayız
Mustafa Destici

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg’a siyaset dünyasından tam destek geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ulaşımda dünya trendi olan elektrikli araçlarda, uluslararası rekabetin aktörlerinden biri olma şansını yakaladığımızı söyledi. Destici, “Proje ithalatın, dolayısıyla cari açığın en önemli unsurlarından biri olan otomotiv sektöründe, ‘kendi markamızla’ üretici ve ihracatçı durumuna geliyor” şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan
Fatih Erbakan

HAYIRLI ADIMLARIN YANINDAYIZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Milli Görüş hareketi olarak hayırlı işlerde destek olacaklarını kaydetti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise partilerinin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu kaydederek, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg kullanmalı" dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerli üretimin dünya pazarına girmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

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