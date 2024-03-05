Geçen yıl çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiye ile gündemden düşmeyen Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'den yeni bir hamle geldi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, çalışanların 2023 yılı ikramiyeleri dün açıklandı ve 29 maaş ikramiye hesaplara yatırıldı.
"KAZANCIM EL VERDİĞİ SÜRECE İKRAMİYE VERECEĞİM"
15 yıldır çalışma arkadaşlarına ikramiye veren Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıl gündem olan 25 maaş ikramiye için de "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" açıklamasını yapmıştı.
Yüce Auto, ikramiye uygulamasını pandemi döneminde de devam ettirdi. Pandeminin bir senesinde 13, diğer senesinde 14 maaş ikramiye verildi.
AHMET YÜCE KİMDİR?
Attila Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Yüce, 1977 yılından bu yana Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.