Sıfır otomobilde kampanya rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Otomobil markaları sıfır araç alacakları bayilere çekmek için bir birin cazip tekliflerle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda TOGG, Peugeot, Opel, Skywell, Leapmotor, Nissan ve Citroen gibi markalar mart ayı kampanyalarını duyurdu. Kimi markalar 98 bin TL peşinatla araç teslimatı yaparken kimi markalar ise peşin ödemede fiyatı 250 bin TL birden indirdi. İşte sıfır otomobil tarafında büyük indirimli, sıfır faizli, uzun vade seçenekli birbirinden cazip kampanyalar..