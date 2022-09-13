Ekonomi Sofralara ucuz patates ve soğan geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sofralara ucuz patates ve soğan geliyor

Türkiye genelinde geçen yıl 5.1 milyon ton olan patates rekoltesi bu yıl 6 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Üretimin yaklaşık yüzde 50’sininin gerçekleştirildiği Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Konya ve Kayseri bölgesinde depolar ağzına kadar patatesle dolacak. Soğanda da rekolte beklentisi geçen yılın üzerinde.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Sofralara ucuz patates ve soğan geliyor
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Bu kış soğan ve patates uygun fiyatla vatandaşın sofrasına gelecek. Bu ay yapılacak hasat ile kış fiyatlarının belirleneceği patates, soğanda rekolte beklentisi yükseldi. Patateste geçen yıl 5,1 milyon ton olan rekoltenin bu yıl 6 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 73 ilde yaklaşık 140 bin hektar alanda ekilen patatesin bu yıl sofralara ucuz gelmesi bekleniyor.

TARLADA 3 LİRA

Patates üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Konya ve Kayseri’de üretimde artışın işaretleri geliyor.

Kahraman Kaya
Kahraman Kaya

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, “Şu an patatesin tarladan çıkışı 3-4 lira arasında. Geçen yıla oranla üretim oldukça fazlalaştı. Nevşehir’de bulunan 2 milyon tonluk soğuk hava depolarımızın tamamını doldurmayı hedefliyoruz. Ekim ayının başında sona erecek hasatta beklediğimiz verimi yakalayabilirsek bu yıl vatandaş çok ucuza patates yiyecek” müjdesini verdi.

Murat Yağız
Murat Yağız

VERİM YÜZDE 50 ARTTI

Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız da geçen yıl patateste yaşanan sorunun bu yıl olmayacağını söyledi. Yağız, “Geçen yıl don gören ürünler yüzünden fiyatlar artmıştı. Ancak bu yıl böyle bir sorunla karşılaşılması beklenmiyor. Türkiye genelinde bu yıl yüzde 20’leri aşacak rekolte artışı yaşanacak. Bu yıl gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok fazla olmadığından patates üretimi için uygun hava koşulları da sağlanmış oldu. Geçtiğimiz yıl dekardan 4 ton çıkan patates bu yıl 7 tonlara ulaşabiliyor. Deneme sökümlerinden aşırı verimli bir sonuç aldık. Bu durum üreticiler başta olmak üzere herkesi mutlu edecek. Yüzde 50’ye yaklaşan bir verim ile sökümlerin tamamını yaparsak vatandaşlar bu yıl patates ve soğan alırken üzülmeyecek” ifadelerini kullandı.

Veli Kenar
Veli Kenar

ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ise geçtiğimiz haftalarda patatesin tarladan 3 liraya çıktığını söyledi. Bu hafta fiyatın 4-5 lira seviyelerini ulaşacağını belirten Kenar, “Bu yıl Niğde için ise yüzde 5-10 arasında bir artış bekliyoruz. Fiyat iyi, ancak üretim maliyetleri yükselirse çiftçinin sermayesi eriyebilir. Ürünler sofralara ulaşana kadar fiyat artışları yaşanmaz ise vatandaş bu yıl patates ve soğanı uygun fiyatla tüketecek demektir” diye konuştu.

Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı
EKONOMİ
Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı

Kırmızı patates iyi sonuç verdi: Fideler ABD'den geldi
FOTOĞRAF 13
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Datça, ılıman iklimi ve verimli toprakları ile kırmızı tatlı patates üretiminin Türkiye'deki merkezi olmaya hazırlanıyor. Patates üreticisi Mehmet Eren, geçen yıl Muğla'nın Datça ilçesindeki 800 metrekarelik alanda deneme amaçlı yaptığı kırmızı patates üretimden olumlu sonuç aldığını söyledi.
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Datça'nın havası ve toprağının, kırmızı tatlı patates üretimi için çok elverişli olduğuna dikkat çeken Eren, bu yıl 5 dönüm alanda ekim yapacağını belirtti.
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Datça'nın Emecik kırsal mahallesinde 7 yıldır patates üretimi yapan Eren, geçen yıla kadar kırmızı patatesin ne olduğunu bilmediğini söyledi.
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Datça'da tanıştığı emekli bir inşaat mühendisinin ABD'den getirdiği kırmızı patates fidelerini dikmek için kendisinden yardım istediğini belirten Eren, şu şekilde açıklamada bulundu:
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\"Elinde, evinde saksılarda yetiştirdiği tatlı patates fideleri vardı. Saksılardan tarlaya aktarmak istiyordu. Fidelerin heba olmasına gönlü razı değildi. Elindeki 15 kök fideyi alıp, 800 metrekarelik bir alanda deneme amaçlı kırmızı patates üretimi yaptım. 2019 yılı Mayıs ayında dikimi yaptım. Kasım-Aralık aylarında hasadını gerçekleştirdik. Çok güzel sonuç verdi. 15 fideden yaklaşık 1 tona yakın üretim gerçekleştirmiş olduk.\"
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Kırmızı tatlı patatesin adı gibi tatlı bir lezzeti olduğunu belirten Eren, \"Adı gibi tatlı bir aromaya sahip. Datça'nın iklimi, kırmızı patates üretimi için çok uygun. Tatlı kırmızı patates, Datça'nın havası, güneşi ve toprağını sevdi. Özellikle kumsal ve gevşek topraklarda iyi verim alınıyor. Killi ve ağır toprakları ise sevmiyor\" diye konuştu.
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Güneş ve suyun üretim için yeterli olduğuna dikkat çeken Eren, \"Zahmeti az, maliyeti ise çok düşük ve ekonomik bir bitki olması nedeniyle kazancı yüksek oluyor. Deneme üretimi yaparken su ve güneş yetti. Gübre dahi gerekmedi. Hiçbir kimyasal madde kullanmadım. Datça'nın ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum\" dedi.
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Bu yıl 5 dönümlük bir alanda ekim yapmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Eren, \"Tarlalarda, halen normal sarı patates hasadını yapıyoruz. 15-20 gün sonra kırmızı patates ekimi yapmayı planlıyoruz. Bu yıl çok daha verimli sonuç alacağımı umut ediyorum\" şeklinde konuştu.
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Kırmızı patates iyi sonuç verdi: Fideler ABD'den geldi
Muğla'nın Datça ilçesinde, Niğdeli patates üreticisi Mehmet Eren (43) geçen yıl deneme amaçlı diktiği 15 fide kırmızı patatesten yaklaşık 1 ton mahsul aldı. Eren, mayıs ayında 5 dönümlük alanda tekrar kırmızı patates ekimi yapacağını söyledi. Datça'da tanıştığı emekli bir inşaat mühendisinin ABD'den getirdiği kırmızı patates fidelerini dikmek için kendisinden yardım istediğini belirten Eren, "Elindeki 15 kök fideyi alıp, 800 metrekarelik bir alanda deneme amaçlı kırmızı patates üretimi yaptım. 2019 yılı Mayıs ayında dikimi yaptım. Kasım-Aralık aylarında hasadını gerçekleştirdik. Çok güzel sonuç verdi. 15 fideden yaklaşık 1 tona yakın üretim gerçekleştirmiş olduk" dedi.
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