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Ekonomi

Söke Türkiye’nin en değerli 82. markası oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125” çalışmasını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye’nin en çok bilinen ve lider markası Söke, Türkiye’nin en değerli 82. markası olurken, listede yer alan tek un firması olarak da başarısını pekiştirdi.

Pınar Görgü
11:09 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Söke, listeye ilk kez bu sene girerken listede yer alan tek un firması da oldu.
Söke, listeye ilk kez bu sene girerken listede yer alan tek un firması da oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 2007 yılından bu yana “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125” araştırması yapılıyor. Brand Finance, Türkiye’nin en başarılı markalarını listelediği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.


Araştırmaya göre 11 milyon dolar marka değeriyle Türkiye’nin en çok bilinen ve lider markası Söke, Türkiye’nin en değerli 82. markası oldu.


Listede yer alan tek un firması

Un sektörünün perakendedeki dev markası Söke, listeye ilk kez bu sene girerken listede yer alan tek un firması da oldu.


Türkiye’nin 61 yıllık markası Söke, 2022 yılında Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından Ulusoy Un tarafından satın alınmasıyla birlikte 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzıyla Borsa İstanbul’un tarihinde bir rekor gerçekleştirdi. Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 841 ton/gün olmak üzere toplam 1481 ton/gün buğday işleme kapasiteli 2 fabrikası bulunan Söke, yeni tesisiyle un sektöründeki liderliğini unlu mamuller sektörüne de taşımaya hazırlanıyor. 23 Mayıs itibariyle ilk etapta 4 çeşit kurabiye üretimine başlayan 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu tesis, ilerleyen süreçte 7 farklı kurabiye daha üretecek. Söke, ABD’nin Colorado Eyaletinde organik ekmek ve unlu mamuller üretimi yapan Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc.’ın yüzde 12,65’ini de satın almıştı.




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