Son 13 ayda 9 rekor: İhracat doludizgin

Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı 22,1 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos dönemindeki 8 aylık ihracat 170,8 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 262 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayı dış ticaret verileri; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından dün İstanbul’da açıklandı.

GEÇEN YILKİ RAKAMIN 500 MİLYON $ ÜZERİNDE

TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatını elde ettik. Sizlerin çaba ve başarısıyla yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerinde. Bu yalnızca mal ihracatı. Ağustos ayındaki rekorlarla beraber son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 2023 yılı Ağustos ayından başlayarak ekim, kasım, aralık, 2024'te ocak, şubat, mayıs, temmuz ve ağustos olmak üzere 9 ay rekorlar elde ettik" şeklinde konuştu.

34 AYIN EN DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI

İthalattaki azalma trendinin de devam ettiğine dikkat çeken Ömer Bolat, "İthalat, ağustos ayında 30,3 milyar dolardan 27 milyar dolara geriledi. Yüzde 10,8'lik düşüş söz konusu. İlgili dönemde dış ticaret açığımız yüzde 43,4 oranında azaldı. Yaklaşık 4,9 milyar dolar ile son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, temmuzda takvim etkisiyle çift haneli artış gerçekleştiren ihracatın ağustos ayını artıda tamamladığını bildirdi.

MÜCEVHERDE %108’LİK BÜYÜME

Gültepe, ihracat rakamları hakkında şu bilgileri verdi: “Sekiz aylık ihracatta yüzde 3,9, 12 aylık ihracatta yüzde 3,5 artıdayız. Ağustosta hizmet ihracatımızın da 13 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörler özelinde baktığımızda ilk sırada 2,7 milyar dolarla otomotiv yer aldı. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörleri takip etti." Geçen ay 17 sektörün ihracatını artırdığını, 9'unda ise düşüş yaşandığına değinen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mücevher, yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu. Fındıkta yüzde 78, yaş meyve ve sebzede yüzde 36, zeytin ve zeytinyağında yüzde 31, ihracat artışı kaydettik. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 8,8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı."

Ağustosta 129 ülkeye ihracat arttı

TİM verilerine göre geçen ay 48 şehir ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Ağustosta 1.228 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni şirketler, ihracata 85,5 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değeri 1,49 dolar olurken, parite etkisiyle 62 milyon dolar artı yazıldı. En çok ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, ABD, İngiltere, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandı. Ağustosta 42 ülkede yüzde 50’nin, 97 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildi. Genel tabloda ise 129 ülkeye ihracatımız arttı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 55,3 oldu.

YIL SONU HEDEFİNE DOĞRU

2024’e, 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını hatırlatan Mustafa Gültepe, “Ağustos ile birlikte sekiz ayı geride bıraktık, önümüzde dört ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İhracatçı birliklerimizle sekiz ayda 91 heyet organizasyonuna imza attık. Yıl sonuna kadar sayıyı 150’ye çıkaracağız” dedi.







