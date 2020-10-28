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Ekonomi Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4,8 artarak 92,8e çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika 28 Ekim Ekonomi Güven Endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4,8 artarak 92,8'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu. Eylül ayında 88.5 olmuştu.

Haber Merkezi AA
Ekonomiye güven arttı.
Ekonomiye güven arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine düştü.

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