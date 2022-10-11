Bakan Varank duyurdu: TOGG çok ucuz olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanacağını belirterek, "Araçlar yıl sonuna kadar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. rakipleri elektrikli otomobillere göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullandı.

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