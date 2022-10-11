Ekonomi Bakan Varank duyurdu TOGG çok ucuz olacak
OTOMOTİV

Bakan Varank duyurdu: TOGG çok ucuz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanacağını belirterek, "Araçlar yıl sonuna kadar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. rakipleri elektrikli otomobillere göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... Bakan Varank açıkladı: TOGGun fiyatı ne kadar olacak?
TOGG

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanacağını belirterek, "Araçlar yıl sonuna kadar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. rakipleri elektrikli otomobillere göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullandı.

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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.


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