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Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği haberi duyurdu. Işıkhan, ''Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
10:17 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:55 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda, "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



#Vedat Işıkhan
#Emekli SKK
#Bağ-Kur
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