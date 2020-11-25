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Ekonomi Araç sahipleri dikkat 37 kuruşluk zammın ardından 7 liranın üstüne çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: Benzine 37 kuruş zam

Araç sahipleri dikkat: 37 kuruşluk zammın ardından 7 liranın üstüne çıktı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

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DOLAR KURUNDAKİ FARKLILAR NEDENİYLE ZAM GELDİ

  • Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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