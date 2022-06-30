Ekonomi EPDK açıkladı Elektriğe temmuzda zam var mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK açıkladı: Elektriğe temmuzda zam var mı?

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.

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Son dakika haberleri... Elektriğe temmuzda zam olacak mı?
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Son dakika haberleri... Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam olup olmayacağı ya da ne kadar zam olacağı merak ediliyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

"Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Temmuz ayında zam yok

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmayacak.

Zammın yarın açıklanması bekleniyordu

EPDK görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan müşteriler için ulusal enerji fiyat tarifesini üç aylık dönemler halinde belirliyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemin tarifesi yarın açıklanacaktı.

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Elektriğe yüzde 17 zam geldiği iddiaları vardı

Bugün EPDK'ye ait Resmi Gazete'de yayınlanan bir karar, kamuoyunda hanelerin kullandığı elektriğe yüzde 17 oranında zam yapıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak o karar elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan limit fiyatın, mWh başına yüzde 17 oranında artırılması ile ilgiliydi. Gün öncesi ve dengeleme güç piyasası; elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan, piyasa işletmecisi tarafından işletilen, organize bir piyasa anlamına geliyor.

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