Ekonomi Spekülasyona örgütlü çözüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Spekülasyona örgütlü çözüm

Gıdada spekülasyon girişimlerine üretici örgütleri ile dur denilecek. Gıda ürünlerinin iç pazarlamasında fiyat dalgalanmalarını asgari düzeye indirmek, üretici gelirlerini artırmak ve sürdürülebilir üretim için ‘tarımsal üretici örgütleri’ pazarlama kanalında daha fazla yer alacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ürünleri yurt içi ve yurt dışında hak ettiği değeri görmesi, tanınırlığının artması ve talebin yükselmesi için pazarlama stratejileri geliştiriyor. Bu çerçevede tarımsal pazarlama, markalaşma ve coğrafi işaret konularına yönelik proje ve çalışmalarını sürdürüyor.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ AKTİFLEŞECEK

Bakanlık konuyu iç ve dış pazarlama olarak iki şekilde çalışıyor. İç pazarlamanın geliştirilmesi noktasında fiyat dalgalanmalarını asgari düzeylere indirmek, üretici gelirlerini artırmak ve sürdürülebilir üretimi desteklemek adına tarımsal üretici örgütlerinin pazarlama kanalında daha fazla yer almaları ve daha aktif olmaları yönünde çalışmalar devam ediyor.

TARIMDA ‘HEDEF ÜLKELER’

Bakanlık, dış pazarlama konusunda ise Türkiye'nin güçlü olduğu tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinin ihracatının geliştirilmesi ve mevcut pazarlara bağımlı kalmamak için alternatif pazarlar belirlenmesi amacıyla “Hedef Ülke” raporları hazırladı. Raporlar doğrultusunda alternatif pazar veya hedef ülke olarak belirlenen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi amacıyla ilgili ülke talepleri, pazarlama kanalları ve Türkiye'nin üretim düzeylerine ilişkin veriler değerlendirilerek bu ülkelerle ticaretin gelebileceği noktalar analiz ediliyor.

MARKA VE TÜKETİCİ FARKINDALIĞI

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi de yürütülüyor. Proje ile üreticiler ve tarımsal üretici örgütlerinin daha donanımlı ve bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan saha çalışmalarıyla, pilot il ve üretici örgütlerinin pazar ve pazarlama konusunda sorunları tespit edilerek, çözüm önerilerine yönelik çalıştay ve konferanslar düzenlendi. Ayrıca üretici örgütlerinin pazarladıkları ürünlere yönelik marka kimliği kazandırma ve tüketici farkındalığı oluşturma yönünde çalışmalar devam ediyor.

  • KÜRESEL MARKA GELİŞTİRME PROJESİ
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda elde edilen gelirin artırılması ve prestijli üretimin sağlanması amacıyla tarım, gıda ve orman ürünlerini kapsayan bir ‘Dünya Markası’ oluşturmak için 2020 yılında uygulama başlayacak. Stratejik Pazarlama Dairesi'nin yürüteceği Küresel Marka Geliştirme Projesi ile markalaşma konusunda çalışmalar hızlanarak eksiklikler giderilecek.
  • İMAJ VE TANITIM AJANSI
  • Bu çerçevede Tarım, Gıda ve Ormancılık Ürünleri Marka ve Tanıtım Ajansı kurulacak. Marka çalışmalarının tek elden yürütüleceği, markalı ürünlerin yurt içi ve dışında reklam, tanıtım ve özendirme çalışmalarının daha etkin ve sonuç odaklı sürdürüleceği bu ajans sayesinde üreticiler hak ettikleri gelirleri elde edecek. Tarımsal ihracat artacak ve tarımsal üretim daha cazip bir konuma ulaşacak.

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