SPK'dan Platform Turizm'in halka arzına onay

SPK'nın haftalık bülteninde Platform Turizm'in halka arz duyurusuna yer verildi.

Taslak izahname bilgilerine göre; Platform Turizm Taşımacılık 9,10 TL'den halka arz edilecek.

Platform Turizm Taşımacılık halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.

Halka arza ilişkin diğer detaylar şöyle:

Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı: 49.500.000

Halka arz kodu: #PLTUR

PLATFORM TURİZM HAKKINDA

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan Platform A.Ş., bugün farklı alanlarda hizmet veren firmalardan biridir.

Günümüzde Platform A.Ş.; personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi hizmet sektörünün birçok alanında faaliyet göstermektedir.