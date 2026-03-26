Su ürünleri sektörü 2026'da yeni rekor bekliyor

"Tanıtım ve tadım faaliyetlerimiz son dönemde çok arttı. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle fenomen şeflerle yaptığımız tanıtım çalışmaları inanılmaz bir sonuç ortaya çıkardı. Amerika'dan ve Avrupa'dan çok büyük talep var. İngiltere'de satışlarımız artıyor. İlk 2 ayda 93 ülkeye ihracat yaptık, bunun artacağını düşünüyoruz. Son dönemde levrek inanılmaz talep görmeye başladı, Türk somonu da. Levrek dünya sofralarında, en seçkin restoranlarda menülerde yerini aldı. Akdeniz temasıyla sattığımız ve lezzetli olduğu için dünyada talep görüyor. İlk iki ayda geçen yıla göre yüzde 31'lik artış bu sene de bize rekor müjdesi veriyor. Bu yıl hedefimiz inşallah 2,5 milyar doları aşmak. Yakın gelecekte de hedefimiz 3 milyar dolara dayanmak"