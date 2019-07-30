Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

İlçeye bağlı Değirmendere köyünde yaşayan Sultan Aydın, Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Mezun olduğu alanda iş bulamayan Aydın, kısa süren evliliğinden olan kızıyla birlikte köyünde yaşarken bir taraftan da iş arayışına başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi projesini duyan Sultan Aydın, hazırladığı seracılık projesiyle başvuruda bulundu. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın da desteğiyle projesi kabul edilen Sultan Aydın, 30 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı hibeyle köyünde 500 metrekarelik sera kuran Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştirmeye başladı. Serada çalışırken bir taraftan da dinlediği müziğin fidelere iyi geldiğini fark eden Sultan Aydın, geçen yıl müzik yayınına başladı. Günlük durumuna göre, gündüz Türkiye'nin çeşitli yörelerinden müzikler çalan Aydın, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında ise klasik müziği tercih ediyor.

DHA Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (28), 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor.

O GÜNKÜ RUH HALİME GÖRE MÜZİK DİNLETİYORUM

Serada çaldığı müziğin verimi artırdığını belirten Sultan Aydın, önceki yıllara göre üretimin 2 kat arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ürünlerime her gün müzik dinletiyorum. Seramda çalışırken müziğin fidelerimi geliştirdiğini fark ettim. Müzik dinletmeden önce 10 ton ürün kaldırırken, müzik dinlettikten sonra bunu iki katına çıkardım. Müzikle tarım bu bölgede hiçbir yerde yapılmıyor. Ürünlerimde sadece toprak, güneş ve müzik var. O günkü ruh halime göre müzik dinletiyorum. Bir gün Karadeniz'e gidiyoruz, bazen İç Anadolu, bazen de Ege yöresi. Saat 17.00 ile 20.00 arasında mümkün mertebe klasik müzik dinletiyorum. Klasik müzik dinlettiğimde kitap okuyorum. Bu sayede okuma alışkanlığı da edinmiş oldum.''

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DHA Gündüz saatlerinde Karadeniz ve Ege yöresi türküleri, akşam saatlerinde ise klasik müziği tercih eden Aydın, müzik sayesinde üretimde önemli artış yaşadığını ileri sürdü.

Devletten ikinci bir destek daha isteyen Sultan Aydın, yanında elaman çalıştırarak istihdama katkıda bulunmak istediğini belirtti. Aydın, "Üretmeye devam ediyorum, üretiyorum ve kazanıyorum. Yanımda kadın elemanlar çalıştırıp istihdama katkıda bulunmak istiyorum. Ülkemizde güçlü kadınlar çok, onlardan biri de benim. Bu iş aslında erkek işi gibi görülüyor ama ben üstesinden gelebiliyorum. Kadınlar güçlü olsunlar ve kendilerine güvensinler, kadın isterse her şeyi başarabilir. İkinci bir sera için destek istiyorum" diye konuştu.



FOTOĞRAF 10 Tatil için geldiği İstanbul'da Yunus Demir'e gönlünü kaptırarak evlenen Sanobar Demir, yerleştiği Antalya'da geleceğini değiştiren kararlar aldı. Rusya'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru olan Sanobar Demir, turizm kenti Antalya'da doktorluk yapmak yerine ticarete atılmayı tercih etti. Türkiye'de yerleşik hayat süren ve tatile gelen Rusların damak tadına hitap etmeyi planlayan Sanobar Demir, Türk mutfağının baş tacı olan mantının Rus usulü olan Pelmeni işine girmeye karar verdi. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde küçük bir imalathane açan Sanobar Demir, patatesli, vişneli, etli, ıspanaklı ve mantarlı mantı çeşitleri yapmaya başladı. Kısa sürede günlük 150 kiloya kadar mantı yapıp, otellere ve marketlere toptan veren Sanobar Demir, önümüzdeki aylarda işi büyütmeyi hedefliyor. Günlük, 400-500 kilonun üzerine çıkmak istediğini belirten Sanobar Demir, “Ruslar kendi damak tatlarını Türkiye'de de bulmaktan büyük keyif alıyor. Gördüğüm ilgi beni daha çok motive etti... Mantılarımı sadece Ruslar değil, Antalya'da yaşayan ve tatile gelen başka ülkelerin vatandaşları ve Türkler de seviyor dedi. Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Rusya'da kadın doğum uzmanı olan Sanobar Demir (39), tatil için geldiği Türkiye'de aşık olunca hayatı değişti. Sanobar Demir, 12 yıl önce yerleştiği Antalya'da doktorluk yapmak yerine Rus mantısı imalathanesi açtı.

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FOTOĞRAF 9 Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti. Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi. Tanık, Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorum” dedi. ‘SIRRI BENDE SAKLI’: 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz... Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyor” diye konuştu. Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor Adana'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

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