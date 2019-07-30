Ekonomi Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor
İŞ DÜNYASI

Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (28), 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor. Gündüz saatlerinde Karadeniz ve Ege yöresi türküleri, akşam saatlerinde ise klasik müziği tercih eden Aydın, müzik sayesinde üretimde önemli artış yaşadığını ileri sürdü.

Haber Merkezi DHA
Aldığı hibeyle köyünde 500 metrekarelik sera kuran Sultan Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştiriyor.
Aldığı hibeyle köyünde 500 metrekarelik sera kuran Sultan Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Değirmendere köyünde yaşayan Sultan Aydın, Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Mezun olduğu alanda iş bulamayan Aydın, kısa süren evliliğinden olan kızıyla birlikte köyünde yaşarken bir taraftan da iş arayışına başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi projesini duyan Sultan Aydın, hazırladığı seracılık projesiyle başvuruda bulundu. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın da desteğiyle projesi kabul edilen Sultan Aydın, 30 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı hibeyle köyünde 500 metrekarelik sera kuran Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştirmeye başladı. Serada çalışırken bir taraftan da dinlediği müziğin fidelere iyi geldiğini fark eden Sultan Aydın, geçen yıl müzik yayınına başladı. Günlük durumuna göre, gündüz Türkiye'nin çeşitli yörelerinden müzikler çalan Aydın, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında ise klasik müziği tercih ediyor.

DHA
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (28), 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor.

O GÜNKÜ RUH HALİME GÖRE MÜZİK DİNLETİYORUM

Serada çaldığı müziğin verimi artırdığını belirten Sultan Aydın, önceki yıllara göre üretimin 2 kat arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ürünlerime her gün müzik dinletiyorum. Seramda çalışırken müziğin fidelerimi geliştirdiğini fark ettim. Müzik dinletmeden önce 10 ton ürün kaldırırken, müzik dinlettikten sonra bunu iki katına çıkardım. Müzikle tarım bu bölgede hiçbir yerde yapılmıyor. Ürünlerimde sadece toprak, güneş ve müzik var. O günkü ruh halime göre müzik dinletiyorum. Bir gün Karadeniz'e gidiyoruz, bazen İç Anadolu, bazen de Ege yöresi. Saat 17.00 ile 20.00 arasında mümkün mertebe klasik müzik dinletiyorum. Klasik müzik dinlettiğimde kitap okuyorum. Bu sayede okuma alışkanlığı da edinmiş oldum.''

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DHA
Gündüz saatlerinde Karadeniz ve Ege yöresi türküleri, akşam saatlerinde ise klasik müziği tercih eden Aydın, müzik sayesinde üretimde önemli artış yaşadığını ileri sürdü.

Devletten ikinci bir destek daha isteyen Sultan Aydın, yanında elaman çalıştırarak istihdama katkıda bulunmak istediğini belirtti. Aydın, "Üretmeye devam ediyorum, üretiyorum ve kazanıyorum. Yanımda kadın elemanlar çalıştırıp istihdama katkıda bulunmak istiyorum. Ülkemizde güçlü kadınlar çok, onlardan biri de benim. Bu iş aslında erkek işi gibi görülüyor ama ben üstesinden gelebiliyorum. Kadınlar güçlü olsunlar ve kendilerine güvensinler, kadın isterse her şeyi başarabilir. İkinci bir sera için destek istiyorum" diye konuştu.

Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
FOTOĞRAF 10
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Tatil için geldiği İstanbul'da Yunus Demir'e gönlünü kaptırarak evlenen Sanobar Demir, yerleştiği Antalya'da geleceğini değiştiren kararlar aldı.
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Rusya'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru olan Sanobar Demir, turizm kenti Antalya'da doktorluk yapmak yerine ticarete atılmayı tercih etti.
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Türkiye'de yerleşik hayat süren ve tatile gelen Rusların damak tadına hitap etmeyi planlayan Sanobar Demir, Türk mutfağının baş tacı olan mantının Rus usulü olan Pelmeni işine girmeye karar verdi.
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Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde küçük bir imalathane açan Sanobar Demir, patatesli, vişneli, etli, ıspanaklı ve mantarlı mantı çeşitleri yapmaya başladı.
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Kısa sürede günlük 150 kiloya kadar mantı yapıp, otellere ve marketlere toptan veren Sanobar Demir, önümüzdeki aylarda işi büyütmeyi hedefliyor.
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Günlük, 400-500 kilonun üzerine çıkmak istediğini belirten Sanobar Demir, “Ruslar kendi damak tatlarını Türkiye'de de bulmaktan büyük keyif alıyor. Gördüğüm ilgi beni daha çok motive etti...
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Mantılarımı sadece Ruslar değil, Antalya'da yaşayan ve tatile gelen başka ülkelerin vatandaşları ve Türkler de seviyor dedi.
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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
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Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Title
Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor
Rusya'da kadın doğum uzmanı olan Sanobar Demir (39), tatil için geldiği Türkiye'de aşık olunca hayatı değişti. Sanobar Demir, 12 yıl önce yerleştiği Antalya'da doktorluk yapmak yerine Rus mantısı imalathanesi açtı.

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor
FOTOĞRAF 9
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Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti.
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Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi.
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Tanık, Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorum” dedi.
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‘SIRRI BENDE SAKLI’: 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz...
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Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyor” diye konuştu.
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor
Adana'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

Eşeğin sütünü de sütünden elde ettiği sabunları da satıyor
FOTOĞRAF 10
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2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı.
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Eşek sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğinin rivayet edildiğini de belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.
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'VÜCUDU YUMUŞATIYOR, KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR' Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık dedi.
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Karaçam İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi diye konuştu.
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Karaçam, Eşek sütü antioksidan özelliğine sahip. Bazı hastalıklarda tedavide destekleyici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor dedi.
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EŞEK SÜTÜNÜN FAYDALARI: Eşek sütünün bu kadar değerli bir besin olmasının sebebi kuşkusuz ki sağlığa olan mucizevi faydaları. Hemen bu faydaları tek tek sayalım: Astım ve bronşit hastalığının tedavisine katkı sağlıyor. Kolon kanserinin tedavi sürecinde tedaviyi hızlandırıcı etkisi bulunuyor. Sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Kansere karşı direnç sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçerdiği omega-3 sayesinde kalbi koruyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik gelişimini artırıp kemik erimesini önlüyor.
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Bebekler ve çocuklar için de çok faydalı. Balgam söktürüyor, ateş düşürüyor. Yağ yakımını hızlandırdığı için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Cildin ihtiyacı olan protein ve amino asitleri üretilmesini sağladığı için ciltte oluşan kırışıklıkları gidermeye yardımcı oluyor, cildi nemlendiriyor. Cildin yaşlanmasının önüne geçiyor.
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Eşek sütünün bilinen ciddi bir zararı olmasa da aşırı tüketimi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, civa, kurşun ve kükürt içerdiği için yine aşırı tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Her zaman dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar.
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Eşeğin sütünü de sütünden elde ettiği sabunları da satıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. Karaçam, sütün litresini 150 liradan bardağını ise 30 liradan satıyor.


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