Sürekli 'zarar eden' şirketlere vergi incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sürekli zarar beyan eden vergi mükelleflerinden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütüldüğünü duyurdu. Bakanlık yazılı açıklamasında, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı belirtti.

RİSK ANALİZİYLE TESPİT EDİLİYOR

Açıklamada, "Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir" denildi. Buna ek olarak vergi inceleme istatistiklerinin mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı dile getirildi.

BAZI İSTİSNA VE İNDİRİMLER KALKTI

Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Program'da vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması konusunda kararlılığın ortaya konulduğu aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayan vergi paketimiz de Meclis'te kabul edildi. Bu paket ile vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kaldırılacak. Paketle birlikte, yurt içi Asgari Kurumlar Vergisi de getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 asgari vergi ödeyeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

KAYIT DIŞI İLE ARALIKSIZ MÜCADELE

Gerek vergi incelemeleriyle gerek saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler istisnasız uygulanmaktadır. Vergi mahremiyeti nedeni ile mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler. Vergide adalet, etkinlik ve kazanca göre vergileme, politikalarımızın ana unsurudur."

VATANDAŞA YÜKÜ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedeflediğini, vatandaşlara yük getirmediğini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun, yüce Meclisimizde kabul edildi. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" dedi.











