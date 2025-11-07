Suriye'ye 7 milyar dolarlık enerjide icraat zamanı

Proje kapsamında toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak 4 doğal gaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edilecek. Suriye'nin Kuzey Halep, Zayzoun, Deyr ez-Zor ve Mehardeh bölgelerinde yer alacak doğal gaz santralleri 4 bin megavat, Wedian Alrabee ve Deyr ez-Zor'da kurulacak güneş enerjisi santrali ise 1000 megavat kapasiteye sahip olacak. Projeyle birlikte inşaat ve işletme aşamalarında doğrudan ve dolaylı 10 binlerce kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, "Enerji sektöründe bölgesel işbirliğini ve entegrasyonu güçlendiren bu stratejik yatırımda yer alan, her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan da yatırımın Suriye enerji sektöründe dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Yatırımların teşvik edilmesine önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz ise, "Bu sadece ticari bir proje değil, istikrara yönelik stratejik bir adımdır" diye konuştu.