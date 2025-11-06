SUV araçlara yönelik ilgi son yıllarda hızla artarken, otomotiv uzmanları bazı modeller konusunda sürücüleri uyarıyor. Elektrikli araçların yükselişiyle rekabetin sertleştiği sektörde, her SUV modeli beklentileri karşılamıyor. Uzmanlara göre kimi araçlar gereğinden pahalı, kimilerinde ise teknik ve güvenlik problemleri öne çıkıyor. Tasarımıyla göz doldurmasına rağmen performans ve dayanıklılık açısından sınıfta kalan bu modeller için “paranızın karşılığını alamazsınız” deniliyor. İşte otomobil uzmanlarının satın alınmaması gerektiğini vurguladığı 6 SUV modeli...

1 /7 Otomotiv piyasasında elektrikli araçların satışları hızla artarken, SUV modeller konfor, güvenlik ve yüksek sürüş pozisyonlarıyla en çok tercih edilen segmentlerden biri haline geldi. Ancak uzmanlar, her SUV modelinin parasının karşılığını vermediğini belirterek, “satın almadan önce iki kez düşünün” uyarısında bulundu.

2 /7 1. Tesla Model X

Bir dönem yenilikçi tasarımıyla öne çıkan Tesla Model X, artık birçok uzman tarafından “modası geçmiş” olarak değerlendiriliyor. GoBankingRates’in analizine göre, Woodside Credit Direktörü Christopher Adam, “90 bin doların üzerindeki başlangıç fiyatı, yeni nesil lüks elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında haklı çıkarması zor” diyor.

3 /7 2. Jeep Compass

Jeep markasının kompakt SUV modeli Compass, markanın efsanevi imajına rağmen beklentileri karşılamıyor. DirectKia operasyon direktörü Dale Gillespie, “Compass’ın gücü yetersiz, otoyolda sürüş stresli hale geliyor. Ayrıca iç mekân rakiplerine göre daha dar” ifadelerini kullanıyor.

4 /7 3. Dodge Durango

Yıllardır piyasada bulunan Dodge Durango, artık yaşını gizleyemiyor. Christopher Adam’a göre, “Durango 15. yaşına yaklaşıyor ve bu durum onu piyasadaki en eski SUV modellerinden biri yapıyor.” Eski teknoloji ve tasarım, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.

5 /7 4. Land Rover Discovery

Lüks SUV segmentinin iddialı modellerinden Land Rover Discovery, görünüşte prestijli olsa da kullanıcıları sık sık servise götürüyor. Findbyplate Genel Müdürü Ruth Calkins, “Bakım ve onarım maliyetleri oldukça yüksek. Discovery, lüks bir araçtan ziyade kullanıcılarına maddi yük getiriyor” diyor.



6 /7 5. Ford EcoSport

Ford’un üretimini sonlandırdığı EcoSport modeli de eleştirilerin merkezinde. Gillespie, “Motor seçenekleri zayıf, sürüş kalitesi düşük ve arka koltuk alanı oldukça dar” diyerek bu modelin SUV pazarında artık yerinin kalmadığını vurguluyor.