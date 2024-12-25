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Suriye’ye enerji katkısı verilecek

Suriye’ye enerji katkısı verilecek

Resul Ekrem Şahan
04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak, iş birliği ve yardım konularını ele almak üzere bir heyetin en yakın zamanda Suriye’ye gideceğini açıkladı.

Önceki günki kabine toplantısı sonrası konuşan Bayraktar, “Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet en kısa sürede Suriye’ye giderek enerji altyapısında incelemelerde bulunacak. İş birliği ve yardım konuları masaya yatırılacak. Suriye’de enerjiyle ilgili öncelikli sorun, elektrik. Bunun sağlanması için somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bayraktar, ayrıca “Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir” dedi.





#Suriye
#Ekonomi
#Enerji

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