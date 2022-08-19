Ekonomi Süt üreticisi referans fiyatı direkt istiyor 7,5 liralık süt vatandaşa 15 liraya satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süt üreticisi referans fiyatı direkt istiyor: 7,5 liralık süt vatandaşa 15 liraya satılıyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin sanayiciye litresini 7,5 TL’den sattığı sütün vatandaşa 15-16 liradan satıldığını belirtti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Süt üreticisi referans fiyatı direkt istiyor: 7,5 liralık süt vatandaşa 15 liraya satılıyor
7,5 liralık süt vatandaşa 15 liraya satılıyor.

“Arada yüzde 100 fark var” diyen Keskin, “Ulusal Süt Konseyinden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz” dedi. Keskin, TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlattı.

ÜRETİCİYE NEFES ALDIRIR

  • Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği referans fiyatla ilgili de konuşan Keskin, konseyin açıkladığı fiyatın üreticinin fiyatı olduğunu hatırlattı. Keskin, “Konseyle sözleşme yapanların referans fiyatı 7,5 lira ama serbest piyasada 8,5 liraya kadar süt satabiliyor. 7,5 lira referans fiyatına soğutma bedeli de dâhil ve şu anda bu para üreticinin cebinden gidiyor. Piyasa fiyatları, referans fiyatın üstünde. Biz referans fiyata zam istemiyoruz. Ulusal Süt Konseyi’nden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz. Böyle olursa üretici biraz daha rahatlar” diye konuştu.

Tevfik Keskin
Tevfik Keskin

7 MİLYON TON SÜT KAYIT DIŞINDA

TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlatan Keskin, “Prim desteği 1 lira olduğunda süt kayıt altına alınmış oluyor. İnsanlar bu destekten faydalanmak için sütünü kayıt altına aldırıyor. Destekleme düşük olduğunda insanlar bu desteği almıyor. 1 lira desteğin devlete de üreticiye de faydası var” ifadelerini kullandı.

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