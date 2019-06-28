Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Süt ürünlerine lisanslı depo
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süt ürünlerine lisanslı depo

Süt ürünlerinin uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor. Dün Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği ile süt ürünlerinin depolanacağı alanların esas ve usulleri belirlendi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​​Süt ürünleri için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.
​​Süt ürünleri için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.

Süt ürünlerinin depolanacağı lisanslı depolar, gün ışığını geçirmeyecek, ürüne yabancı madde karışmayacak, kirlenmeyi önleyecek ve dış etkenlerden koruyacak. Yapılacak depoların tabanı ve duvarları yıkanabilir olacak.

Depo, yangın tehlikesini artıran, ürünün sağlıklı ve uygun koşullarda muhafazasını engelleyen kızışma, yüksek sıcaklık, nem, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlarla yabancı kokulardan korunacak.

TASNİF EDİLECEK

Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan süt ürünleri lisanslı depolara alınmayacak. Ürünler, kalitesine göre tasnif edilecek.

  • Sınıf ve kaliteleri aynı olan ürünler birbirleriyle karıştırılıp kullanabilecek. Bakanlık ürünlerin depolama sürelerini de belirledi. Yağsız süt tozu ve yağsız peynir altı suyu tozu üretiminden itibaren 18 ay, yarım yağlı süt tozu 15 ay, tam yağlı süt tozu 9 ay, yüksek yağlı süt tozu 6 ay, yağlı peynir altı suyu tozu 12 ay, tereyağı ve çedar peyniri ise 24 ay süreyle lisanslı depolarda kalabilecek.

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