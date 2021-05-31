​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor

Doğru sütün hastalık yapan mikropların olmadığı, antibiyotiğin yer almadığı, kontrolden geçmiş süt olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, 1 Haziran Dünya Süt günü öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalık yapan mikroorganizmaların kaynatma ya da pastörizasyon işlemiyle sütten uzaklaştırılacağını ifade eden Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "Özellikle çiğ sütün içerisinde hastalık yapan mikroorganizmalar bulunduğundan tüketilmeden önce ısıl işlemden geçmesi gerekiyor. Endüstriyel şartlarda bunu pastörizasyon veya UHT adı verilen sterilizasyon işlemiyle gerçekleştirebiliriz. Ev şartlarında bunu kaynatma ile gerçekleştirme şansımız var" diye konuştu.

"ÇİĞ SÜT MİKROPLARIN DA BESİN KAYNAĞI"

Sütteki hilelere de dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Ekinci şunları söyledi:

"Maalesef sütte enteresan hileler var. Onlardan bir tanesi sütün hacmini artırmak amaçlı içerisine çamaşır suyu katılması. Sütte karşılaştığımız bir başka hile ise yağının çekildikten sonra içerisine bitkisel yağ eklenmesi. O nedenle sütü kontrollü şartlarda alabilirseniz bu tür hilelerin tespitinin ardından tüketmiş olursunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı sistematik olarak kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu konuda hile yapan firmalar da ifşa ediliyor. Bunlar üzerinde risk değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu sistemli olarak sürekli yapılan bir işlem. Özellikle iyi üretim koşullarının uygulandığı kaliteli ve kaynağını bildiğimiz sütü tüketmek çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrol mekanizmalarıyla birlikte bu hilelerin oranları da ciddi ölçüde azaldı. Ancak merdiven altı işletmeler dediğimiz kayıt dışı üretim yapan işletmelerde bu tür sorunlara rastlayabiliyoruz."



Çiğ sütün çok hızlı bozulabilen bir ürün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ekinci, "O nedenle aldığımız sütün kaynağını bilmemiz çok önemli. Çiğ süt bizler için nasıl bir beslenme kaynağı ise mikroplar için de çok önemli bir beslenme kaynağı. Çiğ sütün büyük işletmeler tarafından üretim şartlarında soğuk sistem içerisinde gönderilmesi ve ısıl işlem sonrasında pastörize ya da UHT olması ve soğuk zincirle markete iletilmesi gerekiyor. Sütü aldığımız yerde hangi şartlarda korunduğu önemli, kaynağının nereden geldiğini bilmediğimiz sütler büyük riskler oluşturuyor" dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 29 Bakanlık tarafından son yayınlanan listeye göre en fazla taklit ve tağşiş et ve süt ürünlerinde yapılıyor. İşte gıda ürünleri ve başvurulan hileli yöntemler... Sütte yapılan temel hileler, Süte su katarak miktarını arttırmak, yağını çekmek veya yağsız süt ilave etmek, hem yağını çekmek hem de su ilave etmek, sütün asitliğini nötralize etmek, inhibitör maddeler ilave etmek. Küflenen ve bozulan peynirler, eritme peynirlerin yapımında kullanmak. Beyaz peynire de parlak görünüm amacıyla kireç katıyor. Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıyor. Sütte mikroorganizma gelişimini önlemek için yapılan antibiyotik katma, deterjan katma, dezenfektan ve inhibitör nitelikte maddeler katılması. Bayat ya da sağlıklı bir şekilde korunmamış sütler kayıt dışı olarak satın alınıp şarküteri ürünleri yapımında kullanılmakta, peynir altı suyundan ve süt tozundan yapay süt imal edilmektedir. Peyniraltı suyu tozunun ticari uygulaması yağsız süt tozu ile karşılaştırıldığında, peynir altı suyu tozunun daha ucuz olduğu açıktır Yoğurdun kıvamı artsın diye un, nişasta ve pektin gibi maddeler katılıyor. *Yine yoğurt üretiminde kullanılan sütün yağı çekildiği için yoğurt kıvamı bozulmasın diye palm yağı ve jelatin katımı durumları söz konusu. Yoğurtta hidrokolloit kullanımı ile kıvam verme. Küflenen ve bozulan peynirler, eritme peynirlerin yapımında kullanılıyor. Beyaz peynire de parlak görünüm amacıyla kireç katıyor. Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıyor. Tulum ve eritme peynirlerine nişasta ve bitkisel yağ karıştırılıyor. %100 dana eti olarak satılan ürünlerde tavuk, domuz, at, eşek eti ve sakatat kullanılıyor. Karıştırılan sakatatın açık rengi fark edilmesin diye de kimyasal gıda boyası kullanılıyor. Dana kıymaya tavuk kıyması, tavuk sakatatı, iç yağ katılmaktadır. Salam, sosis ve sucukların içine baharatla karıştırılmış soya, hayvansal etsel atıklar, akciğer gibi iç organlar, kireç suyunda soyulmuş sarımsak karıştırılmaktadır. Soya, Kanatlı eti, sakadat, baş eti ve deri dokusu ilaveleri. Doğal bir bal, bir süre sonra donar ve şekerlenir. Eğer rafınızda uzun süredir duran bir bal varsa o bala kimyasal müdahalelerde bulunulmuş olabilir. Bunun nedeniyse bal tağşişinde kullanılan mısır ve glikoz şurupları. Bir de tabii ki renklendiriciler. Hileli balın tehlikeleri bununla da bitmeyip üretim sırasında kullanılan antibiyotiklerin insana geçmesi de ayrı bir tehlike olarak karşımıza geçiyor. Baharatta hile yapılmasının en büyük sebebi, baharatların pahalı olması. Baharatların koku ve renk olarak taklit edilebilmesi de hile yapılmasını kolaylaştırıyor. Mesela karabibere rengini vermesi için galeta unu, gıda boyası ve hatta toprak bile katılabiliyor. Kırmızı toz biber ise yine gıda boyası ve kiremit tozuyla anılıyor. Zeytinyağının yapımında sterol, tekstil boyası, tohum yağları ve yağ asitleri gibi zararlı içerikler kullanılabiliyor. Ayçiçek, kanola ve fındık yağı gibi daha düşük kalitedeki yağların karıştırılması da diğer bir hile yolu. Sabun üretimindeki yüksek asitli yağlar da işlemden geçirilip natürel sızma zeytinyağı diye satılmaktadır Zeytini parlak hâle getirmek için tekstil boyası ve kimyasal boya kullanılırken, zeytinyağı küspesinden elde edilen prina yağı, kolon sızması diye zeytinyağının içine karıştırılmaktadır Gazlı içecek – İlaç etken maddesi (Sildenafil) Süzme çiçek balı – Uygunsuzluk (Prolin, Diastaz, HMF, C4Şeker Oranı, Protein ve Ham bal Delta C13 Değerleri Arasındaki Fark, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz) Siyah Çaya boya ve aroma ilavesi Fıstık içi, Antep Fıstığı – Yer fıstığı tespiti Biber Salçası – BoyaGıda Boyası Ekmeği beyazlatmak ve geç bayatlamasını sağlamak için kimyasal maddeler kullanılmakta, kepekli ekmek ve çavdar ekmeği gibi ürünlerde de, bazı gıda boyası ya da kakao kullanılmaktadır. Üzüm pekmezi, cezerye – Uygunsuzluk (Delta C13, FruktozGlukoz Oranı, Maltoz, Rafinoz, Organik asit (Tartarik AsitMalik Asit), Sildenafil ve Tadalafil Çikolatada kakao yerine palm yağı kullanılarak çikolata olarak adlandırılması ve mevzuatta belirtilen kakao ve süt kurumaddesi vb. değerlere uygun olmayan üretimin çikolata olarak adlandırılması Kakao yerine keçiboynuzu unu kullanılması Bitkisel karışım, gıda takviyesi, karışımlı çikolata,macun, enerji içeceği,enerji kapsülü, takviye edici gıda – İlaç etken maddesi (Sildenafil, Tadalafil, Parasetamol, Kinidin).Bu kimyasalların kalp çarpıntısı ve kalp krizine neden olma riskleri bulunmaktadır. Gıda ürünlerinde yapılan hileler Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılından bu yana üretimini yaptığı gıdalarda hile yapan 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü teşhir etti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KAYNATMA ESNASINDA BESİN DEĞERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN"

Sokaktan alınan sütün kaynatma işleminin besin değeri açısından da önem taşıdığını anlatan Ekinci, "Sütte uzun süreli kaynatmayla besin değerinin daha fazla düşmesine neden olabiliyoruz. Evde yaptığımız kaynatma işleminde 100 dereceye çıkıyoruz. Hâlbuki endüstriyel pastörizasyon adı verilen işlem 63-65 derecede 30-32 dakika veya 71-74 derecede 15-30 saniye yapılıyor; endüstriyel pastörizasyon işlemleri daha hijyenik şartlarda kontrollü ve kısa süreli yapıldığı için beslenme değeri açısından daha zengin olabilir. Çiğ süt kaynağını bildiğimiz bir üreticiden elde edildiyse eve getirildikten sonra ısıl işlem sonrası gayet iyi bir şekilde tüketilebilir. Süt mikroorganizmalar için çok zengin bir kaynak olduğundan çok hızlı çoğalabilirler. O nedenle üretim şartlarından tüketicinin sofrasına gelene kadar o mikroorganizmalar çoğalabilir. Örneğin, Brusella bakterisinin yol açtığı Brusella hastalığı, çiğ sütün yeterince ısıl işlemden geçirilmemesi sonrası yaşanan bir hastalık. Ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın görülüyor. Isıl işlem ise bunları tamamen öldürebilir. Tüketici olarak eğer bir belge sağlanabiliyorsa onu görmeliyiz. Süt kabul şartları var” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM