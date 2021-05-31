Ekonomi Sütteki hileye dikkat Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor

Hacmi artırmak için sütte birtakım hilelere başvurulduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "İçerisine çamaşır suyu katılması, yağının çekildikten sonra bitkisel yağ eklenmesi sütte karşılaştığımız hilelerden. İyi üretim koşullarının uygulandığı, kaynağını bildiğimiz sütü tüketmek çok önemli" dedi. Ekinci, sokaktan alınan sütün evde kaynatıldıktan sonra tüketilmesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Sütün hacmini artırmak amaçlı içerisine çamaşır suyu katılıyor.

Doğru sütün hastalık yapan mikropların olmadığı, antibiyotiğin yer almadığı, kontrolden geçmiş süt olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, 1 Haziran Dünya Süt günü öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalık yapan mikroorganizmaların kaynatma ya da pastörizasyon işlemiyle sütten uzaklaştırılacağını ifade eden Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "Özellikle çiğ sütün içerisinde hastalık yapan mikroorganizmalar bulunduğundan tüketilmeden önce ısıl işlemden geçmesi gerekiyor. Endüstriyel şartlarda bunu pastörizasyon veya UHT adı verilen sterilizasyon işlemiyle gerçekleştirebiliriz. Ev şartlarında bunu kaynatma ile gerçekleştirme şansımız var" diye konuştu.

"ÇİĞ SÜT MİKROPLARIN DA BESİN KAYNAĞI"

Sütteki hilelere de dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Ekinci şunları söyledi:
"Maalesef sütte enteresan hileler var. Onlardan bir tanesi sütün hacmini artırmak amaçlı içerisine çamaşır suyu katılması. Sütte karşılaştığımız bir başka hile ise yağının çekildikten sonra içerisine bitkisel yağ eklenmesi. O nedenle sütü kontrollü şartlarda alabilirseniz bu tür hilelerin tespitinin ardından tüketmiş olursunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı sistematik olarak kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu konuda hile yapan firmalar da ifşa ediliyor. Bunlar üzerinde risk değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu sistemli olarak sürekli yapılan bir işlem. Özellikle iyi üretim koşullarının uygulandığı kaliteli ve kaynağını bildiğimiz sütü tüketmek çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrol mekanizmalarıyla birlikte bu hilelerin oranları da ciddi ölçüde azaldı. Ancak merdiven altı işletmeler dediğimiz kayıt dışı üretim yapan işletmelerde bu tür sorunlara rastlayabiliyoruz."

Çiğ sütün çok hızlı bozulabilen bir ürün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ekinci, "O nedenle aldığımız sütün kaynağını bilmemiz çok önemli. Çiğ süt bizler için nasıl bir beslenme kaynağı ise mikroplar için de çok önemli bir beslenme kaynağı. Çiğ sütün büyük işletmeler tarafından üretim şartlarında soğuk sistem içerisinde gönderilmesi ve ısıl işlem sonrasında pastörize ya da UHT olması ve soğuk zincirle markete iletilmesi gerekiyor. Sütü aldığımız yerde hangi şartlarda korunduğu önemli, kaynağının nereden geldiğini bilmediğimiz sütler büyük riskler oluşturuyor" dedi.

Gıda ürünlerinde yapılan hileler
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Bakanlık tarafından son yayınlanan listeye göre en fazla taklit ve tağşiş et ve süt ürünlerinde yapılıyor. İşte gıda ürünleri ve başvurulan hileli yöntemler...
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Sütte yapılan temel hileler, Süte su katarak miktarını arttırmak, yağını çekmek veya yağsız süt ilave etmek, hem yağını çekmek hem de su ilave etmek, sütün asitliğini nötralize etmek, inhibitör maddeler ilave etmek.
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Küflenen ve bozulan peynirler, eritme peynirlerin yapımında kullanmak. Beyaz peynire de parlak görünüm amacıyla kireç katıyor. Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıyor.
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Sütte mikroorganizma gelişimini önlemek için yapılan antibiyotik katma, deterjan katma, dezenfektan ve inhibitör nitelikte maddeler katılması.
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Bayat ya da sağlıklı bir şekilde korunmamış sütler kayıt dışı olarak satın alınıp şarküteri ürünleri yapımında kullanılmakta, peynir altı suyundan ve süt tozundan yapay süt imal edilmektedir.
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Peyniraltı suyu tozunun ticari uygulaması yağsız süt tozu ile karşılaştırıldığında, peynir altı suyu tozunun daha ucuz olduğu açıktır
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Yoğurdun kıvamı artsın diye un, nişasta ve pektin gibi maddeler katılıyor. *Yine yoğurt üretiminde kullanılan sütün yağı çekildiği için yoğurt kıvamı bozulmasın diye palm yağı ve jelatin katımı durumları söz konusu. Yoğurtta hidrokolloit kullanımı ile kıvam verme.
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Küflenen ve bozulan peynirler, eritme peynirlerin yapımında kullanılıyor. Beyaz peynire de parlak görünüm amacıyla kireç katıyor. Nişasta ve bitkisel yağ katılmış döküntü beyaz peynirler yağlı tulum peyniri olarak satılıyor.
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Tulum ve eritme peynirlerine nişasta ve bitkisel yağ karıştırılıyor.
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%100 dana eti olarak satılan ürünlerde tavuk, domuz, at, eşek eti ve sakatat kullanılıyor.
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Karıştırılan sakatatın açık rengi fark edilmesin diye de kimyasal gıda boyası kullanılıyor.
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Dana kıymaya tavuk kıyması, tavuk sakatatı, iç yağ katılmaktadır. Salam, sosis ve sucukların içine baharatla karıştırılmış soya, hayvansal etsel atıklar, akciğer gibi iç organlar, kireç suyunda soyulmuş sarımsak karıştırılmaktadır.
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Soya, Kanatlı eti, sakadat, baş eti ve deri dokusu ilaveleri.
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Doğal bir bal, bir süre sonra donar ve şekerlenir. Eğer rafınızda uzun süredir duran bir bal varsa o bala kimyasal müdahalelerde bulunulmuş olabilir.
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Bunun nedeniyse bal tağşişinde kullanılan mısır ve glikoz şurupları. Bir de tabii ki renklendiriciler. Hileli balın tehlikeleri bununla da bitmeyip üretim sırasında kullanılan antibiyotiklerin insana geçmesi de ayrı bir tehlike olarak karşımıza geçiyor.
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Baharatta hile yapılmasının en büyük sebebi, baharatların pahalı olması.
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Baharatların koku ve renk olarak taklit edilebilmesi de hile yapılmasını kolaylaştırıyor. Mesela karabibere rengini vermesi için galeta unu, gıda boyası ve hatta toprak bile katılabiliyor. Kırmızı toz biber ise yine gıda boyası ve kiremit tozuyla anılıyor.
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Zeytinyağının yapımında sterol, tekstil boyası, tohum yağları ve yağ asitleri gibi zararlı içerikler kullanılabiliyor. Ayçiçek, kanola ve fındık yağı gibi daha düşük kalitedeki yağların karıştırılması da diğer bir hile yolu. Sabun üretimindeki yüksek asitli yağlar da işlemden geçirilip natürel sızma zeytinyağı diye satılmaktadır
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Zeytini parlak hâle getirmek için tekstil boyası ve kimyasal boya kullanılırken, zeytinyağı küspesinden elde edilen prina yağı, kolon sızması diye zeytinyağının içine karıştırılmaktadır
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Gazlı içecek – İlaç etken maddesi (Sildenafil)
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Süzme çiçek balı – Uygunsuzluk (Prolin, Diastaz, HMF, C4Şeker Oranı, Protein ve Ham bal Delta C13 Değerleri Arasındaki Fark, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz)
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Siyah Çaya boya ve aroma ilavesi
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Fıstık içi, Antep Fıstığı – Yer fıstığı tespiti
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Biber Salçası – BoyaGıda Boyası
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Ekmeği beyazlatmak ve geç bayatlamasını sağlamak için kimyasal maddeler kullanılmakta, kepekli ekmek ve çavdar ekmeği gibi ürünlerde de, bazı gıda boyası ya da kakao kullanılmaktadır.
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Üzüm pekmezi, cezerye – Uygunsuzluk (Delta C13, FruktozGlukoz Oranı, Maltoz, Rafinoz, Organik asit (Tartarik AsitMalik Asit), Sildenafil ve Tadalafil
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Çikolatada kakao yerine palm yağı kullanılarak çikolata olarak adlandırılması ve mevzuatta belirtilen kakao ve süt kurumaddesi vb. değerlere uygun olmayan üretimin çikolata olarak adlandırılması
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Kakao yerine keçiboynuzu unu kullanılması
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Bitkisel karışım, gıda takviyesi, karışımlı çikolata,macun, enerji içeceği,enerji kapsülü, takviye edici gıda – İlaç etken maddesi (Sildenafil, Tadalafil, Parasetamol, Kinidin).Bu kimyasalların kalp çarpıntısı ve kalp krizine neden olma riskleri bulunmaktadır.
Gıda ürünlerinde yapılan hileler
Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılından bu yana üretimini yaptığı gıdalarda hile yapan 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü teşhir etti.


"KAYNATMA ESNASINDA BESİN DEĞERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN"

Sokaktan alınan sütün kaynatma işleminin besin değeri açısından da önem taşıdığını anlatan Ekinci, "Sütte uzun süreli kaynatmayla besin değerinin daha fazla düşmesine neden olabiliyoruz. Evde yaptığımız kaynatma işleminde 100 dereceye çıkıyoruz. Hâlbuki endüstriyel pastörizasyon adı verilen işlem 63-65 derecede 30-32 dakika veya 71-74 derecede 15-30 saniye yapılıyor; endüstriyel pastörizasyon işlemleri daha hijyenik şartlarda kontrollü ve kısa süreli yapıldığı için beslenme değeri açısından daha zengin olabilir. Çiğ süt kaynağını bildiğimiz bir üreticiden elde edildiyse eve getirildikten sonra ısıl işlem sonrası gayet iyi bir şekilde tüketilebilir. Süt mikroorganizmalar için çok zengin bir kaynak olduğundan çok hızlı çoğalabilirler. O nedenle üretim şartlarından tüketicinin sofrasına gelene kadar o mikroorganizmalar çoğalabilir. Örneğin, Brusella bakterisinin yol açtığı Brusella hastalığı, çiğ sütün yeterince ısıl işlemden geçirilmemesi sonrası yaşanan bir hastalık. Ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın görülüyor. Isıl işlem ise bunları tamamen öldürebilir. Tüketici olarak eğer bir belge sağlanabiliyorsa onu görmeliyiz. Süt kabul şartları var” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda teröristlerinden akılalmaz hile: İsot yerine vatandaşa neler yediriyorlarmış
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Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan acı biber 'isot' koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği açıklamalarıyla daha fazla talep görmeye başladı. İsot satıcıları ise talebin arttığı süreçte, vatandaşları hileli ürün tüketmemeleri konusunda uyardı.
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İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır dedi.
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Şanlıurfa denince akla gelen ürünlerden olan isot; aroması ve lezzeti ile mutfakların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, satıcılar da vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak isot elde ediliyor.
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Kendine has aroması ve kokusu ile isotun diğer biberlerden ayırt edilmesinin kolay olduğunu anlatan satıcılar, İsotun acı bir kokusu vardır ve hemen bunu hissedersiniz. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı vardır ve mideyi yakmaz. En kolay şekilde gerçek isot bu şekilde anlaşılabilir dedi.
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Kentteki isot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, hileye başvuranların insanların cebinin yanı sıra sağlığıyla da oynadığını söyledi. Farklı kentlerde isot adı altında satılan ürünlerin hileli olduğunu ifade eden Korkmaz, Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isot ile bir benzerliği yok.
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Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımız maalesef renklendirilmiş talaş tozu yiyor. Bu hem ceplerine hem de sağlıklarına zarar veriyor. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için bilinen yerlerden alışveriş yapmalarını istiyoruz diye konuştu.
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İsot satıcılarından İsmail Doney, isotun birçok yemeğin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Hem yemeklerde hem de salatalarda tercih edilen isota, koronavirüs sürecinde ilginin arttığını anlatan Doney, İyi isot almak için nemine ve yağ oranına bakmak gerekiyor. Son zamanlarda vücut direncini arttırdığı için koronavirüs sürecinde satışlarımız arttı. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz dedi.
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İsotun insan sağlığına çok iyi geldiğini ifade eden Ahmet Başıbüyük ise ve birçok kişinin koronavirüs sürecinde isot tüketimine yönelmesiyle satışların arttığını kaydetti.
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Gıda teröristlerinden akılalmaz hile: İsot yerine vatandaşa neler yediriyorlarmış
Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Bazılarının vazgeçemediği acı biber isota, koronavirs döneminde talep patlaması yaşanınca fırsatçılar harekete geçti. İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, "Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır" dedi.

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