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Suudi Arabistan ile ticarette ortaklık imzası

Suudi Arabistan ile ticarette ortaklık imzası

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

TOBB ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma ile iki ülke özel sektörü arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir dönem başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla imzalanan anlaşma, Türkiye-Suudi Arabistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat kapsamında oda akreditasyon sistemlerinde deneyim paylaşımı yapılacak, sektör meclisleri arasında iş birlikleri geliştirilecek, ortak sektörel platformlar oluşturulacak ve Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun kurulması için ortak eylem planı hazırlanacak.

DAHA FAZLA ENTEGRASYON ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payın artırılması gerektiğini belirterek, bunun daha fazla üretim ortaklığı, yatırım iş birliği, lojistik bağlantılar ve ekonomik entegrasyonla mümkün olacağını söyledi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakatın bu hedefe katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, iki ülkenin ekonomik ve siyasi alandaki güçlü ilişkilerinin özel sektör iş birlikleriyle daha da ileri taşınacağını vurguladı.

ÖZEL SEKTÖR GÜÇLENECEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesine dikkat çekerek, İslam ülkelerinin sermaye birikimiyle Türk özel sektörünün üretim tecrübesinin buluşturulması gerektiğini bildirdi.



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#Cevdet Yılmaz
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