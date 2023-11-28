SWISS Air'in uçakları THY Teknik'e emanet

Anlaşma kapsamında ilk uçağın bakımı için Swiss Air'e ait Airbus A330 tipi uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçak burada bakıma alındı. Geriye kalan altı uçak ise önümüzdeki aylarda THY Teknik A.Ş.’nin İstanbul'daki tesislerinde bakıma alınacak.





İmzalanan bakım anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasin Birinci, “SWISS Hava Yolları’nın uçak bakım hizmetlerini bize emanet etmesinden mutluluk duyuyoruz. Yüksek kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini karşılıyor olmamız, bizi yeni müşteriler için güvenilir bir iş ortağı kılıyor. Bu anlaşmanın, iki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklığa zemin hazırlayacağına inanıyoruz“ dedi.





AMACIMIZ UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ





Yeni anlaşma ile ilgili SWISS Teknik Filo Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Claus Bauer şunları söyledi:



