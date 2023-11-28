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Ekonomi

SWISS Air'in uçakları THY Teknik'e emanet

Havayolu operatörleri ve iş jetlerine hizmet veren Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Swiss Air ile 7 adet Airbus A330 uçağının bakım hizmetleri için bir anlaşma imzaladı.

12:41 - 28/11/2023 Salı
DHA
SWISS Air'in uçak bakım hizmetlerini THY Teknik A.Ş. yapacak

SWISS Air'in uçak bakım hizmetlerini THY Teknik A.Ş. yapacak

Anlaşma kapsamında ilk uçağın bakımı için Swiss Air'e ait Airbus A330 tipi uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçak burada bakıma alındı. Geriye kalan altı uçak ise önümüzdeki aylarda THY Teknik A.Ş.’nin İstanbul'daki tesislerinde bakıma alınacak.


İmzalanan bakım anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yasin Birinci, “SWISS Hava Yolları’nın uçak bakım hizmetlerini bize emanet etmesinden mutluluk duyuyoruz. Yüksek kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini karşılıyor olmamız, bizi yeni müşteriler için güvenilir bir iş ortağı kılıyor. Bu anlaşmanın, iki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklığa zemin hazırlayacağına inanıyoruz“ dedi.


AMACIMIZ UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ


Yeni anlaşma ile ilgili SWISS Teknik Filo Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Claus Bauer şunları söyledi:

“SWISS, bakım-onarım şirketleriyle olan stratejik iş birliğini sürdürmeye devam edecek. Türk Hava Yolları’nın A330 filosuna hizmet sunan Türk HavaYolları Teknik A.Ş.’nini bu uçak tipi konusunda tecrübeli ve rekabetçi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Amacımız, uzun vadeli bir iş birliği için her iki tarafa da değer sağlayan güvenilir bir ortaklığı teşvik etmek."

#SWISS Air
#THY Teknik A.Ş.
#Airbus A330 uçağı
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