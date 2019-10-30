Tahvil faizi son 2 yılın dibinde

Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi, iki yıl aradan sonra ilk kez yüzde 13’ün altına düştü. Merkez Bankası’nın yaptığı güçlü faiz indirimlerinin ardından hızla düşmeye başlayan tahvil faizi, mayıstan bu yana yarı yarıya azaldı. 20 Mayıs 2019’da yüzde 25,72 seviyesinden kapanan tahvil faizi, önceki gün yüzde 12,94’e geriledi.

Yıllara göre tahvil faizi ve CDS primi

BİR YILDA ZİRVEDEN DİBE

İki yıllık tahvil faizi bundan tam bir yıl önce son yılların en yüksek rakamını görmüştü. 8 Ekim 2018 tarihinde yüzde 26,59’a kadar yükselen tahvil faizi, Ocak 2019’da yüzde 18’li rakamlara inse de daha sonraki aylarda tekrar yüzde 25 seviyelerine yükselmiş ve uzunca bir dönem yüzde 20’nin üzerinde seyretmişti. 31 Ekim 2017’de yüzde 12,80’den günü kapatan iki yıllık tahvil faizindeki iyileşmenin devam etmesi bekleniyor.

CDS PRİMİ DE DÜŞÜYOR

Türkiye’nin uluslararası riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS (Credit Default Swap) primlerinde de son aylarda önemli bir iyileşme dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinin kur saldırısıyla karşı karşıya kaldığı Ağustos 2018’deki gelişmelerin ardından tavan yapan CDS birimi 328’e kadar düştü. Eylül 2018’de 554’e kadar fırlayan CDS priminin bir yıl aradın sonra ikinci kez 300 seviyesine yaklaşması önemli görülüyor. 5 şubat 2019’da 298 puanla 300 psikolojik sınırının altına düşen Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS (Credit Default Swap) primi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tekrar yükselişe geçerek geçtiğimiz haziranın ortasında 484’e kadar çıkmıştı.

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Taşınmaz satışından 11,2 milyar lira gelecek

Fotoğraf: Arşiv

Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

Her yıl kademeli artış bekleniyor

Söz konusu kalemlerden 2021 yılında toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor. 2022’de ise bu kalemlerin toplamından elde edilecek gelirin 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor. Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 11 milyar 246 milyon 93 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

2020’deki ÖTV beklentisi 176 milyar lira Gelecek yılın bütçesinde, devletin kasasına ÖTV’den 176,1 milyar liralık gelir öngörülüyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66,7 milyar lira, motorlu taşıtlardan 19,1 milyar lira, tütün mamullerinden 64,8 milyar lira ÖTV geliri elde edilecek. Gelir Vergisi’nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi’nden de 99 milyar liralık kaynak bekleniyor.