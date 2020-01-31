Ekonomi Tahvil faizi 2016dan bu yana ilk kez tek haneye geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tahvil faizi tek haneye geriledi

Tahvil faizi 2016’dan bu yana ilk kez tek haneye geriledi

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini sürdüreceği beklentisiyle Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Temmuz 2019'da itibaren 7 aylık dönemde politika faizini toplamda 1275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki gerileme devam ediyor.

Tahvil-bono piyasasında yıl başından beri yüzde 12'nin altına işlem gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, uzun bir aranın ardından ilk kez tek haneyi gördü.

Tahvil faizi, yüzde 9,96 ile 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasalarda gelişmiş ülke merkez banklarının 2020'de de güvercin duruşunu devam ettireceği ve Merkez Bankası'nın faizi indirimleri için manevra alanı bulunduğu öngörüsüyle, kısa vadeli tahvillerde düşüşün süreceği tahmin ediliyor.

  • Öte yandan tahvil faizindeki geri çekilme de CDS'nin 1,5 yılda 523 baz puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

BAKAN ALBAYRAK: İYİLEŞMEYİ KALICI HALE GETİRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada

“Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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