Ekonomi Taleplereyetişilmiyor Savunma 2021in de yıldızı olacak
SAVUNMA SANAYİ

Taleplere yetişilmiyor: Savunma 2021’in de yıldızı olacak

Taleplere yetişilmiyor: Savunma 2021’in de yıldızı olacak

Türkiye, savunma sanayiinde önümüzdeki süreçte daha da çok konuşulacak ürünleri devreye almaya hazırlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerde 2020’nin yıldızı, başarı hikayeleri yazan Anka ve Bayraktar TB2 olurken, 2021’de ise Türk savunma sanayii, taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile adından söz ettirecek ve insansız hava araçları liginde öncü teknolojiyi de Türkiye’ye kazandırmış olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
2021’de hizmete girmesi beklenen Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Akıncı’nın yanı sıra seri üretimi başlayan Aksungur SİHA da Türkiye’nin caydırıcı gücü olarak TSK envanterine eklenecek.
2021’de hizmete girmesi beklenen Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Akıncı’nın yanı sıra seri üretimi başlayan Aksungur SİHA da Türkiye’nin caydırıcı gücü olarak TSK envanterine eklenecek.

Türkiye, savunma sanayiinde önümüzdeki süreçte daha da çok konuşulacak ürünleri devreye almaya hazırlanıyor.

  • Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerde 2020’nin yıldızı, başarı hikayeleri yazan Anka ve Bayraktar TB2 olurken, 2021’de ise Türk savunma sanayii, taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile adından söz ettirecek ve insansız hava araçları liginde öncü teknolojiyi de Türkiye’ye kazandırmış olacak. 2021’de hizmete girmesi beklenen Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Akıncı’nın yanı sıra seri üretimi başlayan Aksungur SİHA da Türkiye’nin caydırıcı gücü olarak TSK envanterine eklenecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İHA’LAR

2020’de ilk kez envantere giren kamikaze mini İHA Kargu-2 ve silahlı mini/mikro İHA Songar’ın yanı sıra, yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarının sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği projelerin de bu yıl yıldızı parlayacak savunma ürünleri arasına yerleşmesi bekleniyor.

  • NATO’nun savunma stratejisini tartışmaya açan insansız hava araçlarının yanısıra radar bozucu sistemlerin artan önemi de ittifakta gündeme getirilen bir diğer kabiliyet. Türkiye, elektronik harp ve hava savunma sistemlerinde de yeni yılda parlamaya hazırlanıyor.

Türkiye, milli hava savunma sistemi Hisar ile de konuşulacak. Test faaliyetleri başarıyla tamamlanan ve yeni eklenen özellikleriyle ileri nesil ürün haline getirilen Hisar A+, envantere girmeye hazır hale getirilirken, orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar O+ 2021’de envantere kazandırılacak.

UÇAK GEMİSİ İÇİN GÖZLER TÜRKİYE’DE

  • 2021’de savunma sanayiinde gözleri Türkiye’ye çevirecek bir diğer ürün ise uçak gemisi TCG Anadolu. Donanmanın hizmetine sunulmuş olan Anadolu ile Deniz Kuvvetleri, okyanus aşan harekat yapabilecek imkan ve kabiliyete erişerek.

Türkiye’nin milli savunma sanayii hamlesinin dış ticaretimize etkisi de 2021’de katlanacak. Tüm dünyadan talep artarken, Türkiye siparişlere yetişemez duruma geldi. Türk savunma sanayii, gelecek yıllara sipariş almaya başladı.

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