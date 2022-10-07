TANAP’ta kapasite 2 katına çıktı: Iğdır-Nahçıvan gaz hattında son noktadayız

Türkiye ile Azerbaycan, enerjide iş birliklerini güçlendirmek için kollarını sıvadı. İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca düzenlenen zirveden, enerji krizinde Avrupa’nın en önemli alternatifi olarak görülen Güney Gaz Koridorunun önemini katlayacak bir karar çıktı. Forumda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya gelen Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde kapasitenin iki katına kadar çıkarılmasını kararlaştırdıklarını duyurdu. Dönmez, “16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız” dedi.

ARTIŞTAN TÜRKİYE DE FAYDALANACAK

Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) bağlantısı sebebiyle TANAP, Avrupa’nın gaz tedarikinde hayati rol oynuyor. Halihazırda 10 milyar metreküp gazı Avrupa'ya, 6 milyar metreküp gazı ise Türkiye’ye ulaştırdığını söyleyen Bakan Dönmez, kapasite artışından Türkiye’nin de istifade edeceğini, aynı şekilde Avrupa’nın da arz güvenliğine de katkı sağlanacağını belirtti. Azerbaycan ile enerjideki ortaklıklara da değinen Fatih Dönmez, BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketle ilişkileri ileri taşıyacaklarını vurguladı. Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ve TANAP gibi altyapı projeleriyle bölge ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağladığını söyledi.

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ELEKTRİK ALTYAPISI ENTEGRE EDİLİYOR

Petrol ve doğal gazdaki altyapı entegrasyonuna benzer bir adımı da elektrik alanında atmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Şu anda Azerbaycan'a Gürcistan üzerinden elektrik transferi söz konusu. Geçmişte Nahçıvan ile sınırlı bir elektrik ticaretimiz vardı. Şimdi o kapasiteyi artıracağız. Özellikle Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji potansiyelinin Türkiye veya üçüncü ülkelerle değerlendirilmesi konusunda ön mutabakat sağlandı.”

IĞDIR-NAHÇIVAN GAZ HATTINDA SON NOKTADAYIZ

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesine de değinen Fatih Dönmez, “Projede son noktaya geldik. En kısa sürece doğal gaz bağlantısını Nahçıvan'a sağlamış olacağız” dedi. Yeşil enerji konseptinin uygulanmasında Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edileceğini dile getiren Bakan Dönmez, Azerbaycan ile hidrokarbon alanında gerçekleştirilen iş birliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerinin yeni bir ivme kazanacağına inandığını söyledi. Dönmez, “Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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Türkiye gaz arzının önemli bir halkası

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan-Türkiye iş birliğinin bölgesel ve Avrupa ölçeğinde güvenli, sürdürülebilir enerji arzının garantörü olduğunu belirtti. Azerbaycan'ın Türkiye'deki sermayesinin 21 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şahbazov, şöyle konuştu: “TANAP, Türkiye'yi doğal gaz arzının önemli bir halkası haline getirdi. Türkiye'ye TANAP ile 18 milyar metreküp gaz tedarik edildi. İlk 9 ayda 6,1 milyar metreküp doğal gazı iletildi. 2023'e kadar Türkiye'ye 9,3 milyar metreküp gaz ulaşacak.”

EKONOMİ Avrupa’nın enerji modeli Türkiye