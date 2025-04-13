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Tarifelere karşı yeni yol haritası

Tarifelere karşı yeni yol haritası

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin gümrük vergisi kararı sonrası Türkiye ekonomisi için yeni yol haritası hazırlandı. Ekonomi yönetimi, hazırladığı çalışmada ABD ile doğrudan ikili bir ticaret anlaşması yapılmasının önemini vurguladı. Ayrıca Çin'in Türkiye'nin ihracat pazarlarında agresif bir strateji izlemesi riskine karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

ABD’nin bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerini artırmasının olası etkilerine yönelik Türkiye hazırlıklarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasırga benzetmesiyle dikkat çektiği ticaret savaşları sürecine ilişkin, ekonomi yönetimi kapsamlı bir sunum hazırlayarak yeni dönemin dinamiklerine işaret etti. Hazırlanan çalışmada, ABD ile doğrudan ikili bir ticaret anlaşması yapılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Çin’in Türkiye’nin mevcut ve hedef ihracat pazarlarında agresif bir strateji izlemesi riskine karşı, ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının artırılması tespiti yapıldı. Dünya ticaretindeki gelişmeleri anlık izleyebilmek ve proaktif politika üretmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ortak çalışacağı bir takip ve analiz grubu kurulması kararlaştırıldı.


TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT VAR

ABD’nin Vietnam’dan ithal ettiği tekstil ürünlerine yüzde 46, Türkiye'den gelen ürünlere ise yalnızca yüzde 10 vergi koyması da ele alındı. Bu durumun Türk tekstil sektörü açısından büyük bir fırsat olduğu değerlendirildi. Söz konusu avantajın sürdürülebilir hale gelmesi için tekstil alanında gerekli mekanizmaların kurulacağı ifade edildi.


BAKAN BOLAT WASHINGTON'A GİDECEK

Korumacı politikalara karşı alınacak tedbirler masaya yatırılırken, Ticaret Bakanlığı da ABD ile yeni döneme ilişkin iş birliği Çalışma Grubu toplantısı yaptı. Toplantıda, ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefine yönelik eylem planının güncellenmesi kararı alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi'nin 12'nci Dönem Toplantısına katılmak üzere mayıs ayında Washington'a gideceği de belirtildi.


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