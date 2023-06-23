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Ekonomi

Tarım alanlarının kalkınması önceliğimiz

. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında valilik, belediye başkanlığı, sanayi ve ticaret odaları yetkililerini ziyaret ederek, bölgenin ihtiyaçlarının daha sağlıklı belirlenmesi için sahaya indi.

Mesude Demirhan
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nikolaus Meyer-Landrut ve Hulusi Şahin.

Nikolaus Meyer-Landrut ve Hulusi Şahin.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'nın tarım ve ticaretinin yeniden ayağa kalkması için verilecek desteklerin önemi çok büyük. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında valilik, belediye başkanlığı, sanayi ve ticaret odaları yetkililerini ziyaret ederek, bölgenin ihtiyaçlarının daha sağlıklı belirlenmesi için sahaya indi.

HÜKÜMET YÖNLENDİRMELİ

Landrut, fabrikaları ve üreticileri gezerek bilgi aldı. Mevcut durumu daha iyi anlamak için burada olduğunu söyleyen Landrut, “Yeni hükümetin hangi alanlarda en acil ve öncelikli müdahale yapılması gerektiği konusunda bizlere gerekli yönlendirmeleri yapacağını umuyoruz. Ziyarette tarım alanındaki duruma, ihtiyaçlara ve en iyi nasıl yardımcı olabileceğimize odaklandık. Depremden etkilenen şehirlerin ihtiyaçları nedir bunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.




#Deprem Bölgesi
#Malatya
#Hulusi Şahin
#Ticaret
1 saat önce
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