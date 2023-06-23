Tarım alanlarının kalkınması önceliğimiz

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'nın tarım ve ticaretinin yeniden ayağa kalkması için verilecek desteklerin önemi çok büyük. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında valilik, belediye başkanlığı, sanayi ve ticaret odaları yetkililerini ziyaret ederek, bölgenin ihtiyaçlarının daha sağlıklı belirlenmesi için sahaya indi.

Landrut, fabrikaları ve üreticileri gezerek bilgi aldı. Mevcut durumu daha iyi anlamak için burada olduğunu söyleyen Landrut, “Yeni hükümetin hangi alanlarda en acil ve öncelikli müdahale yapılması gerektiği konusunda bizlere gerekli yönlendirmeleri yapacağını umuyoruz. Ziyarette tarım alanındaki duruma, ihtiyaçlara ve en iyi nasıl yardımcı olabileceğimize odaklandık. Depremden etkilenen şehirlerin ihtiyaçları nedir bunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.