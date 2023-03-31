Tarım ihtisas OSB’leri geliyor

Çevre Kanununda değişiklikler de yapılmasını öneren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Düzenlemeye göre, serada sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve potansiyelin üretime kazandırılabilmesi amacıyla sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak. Düzenlemeye göre, iklimsel olarak uygun bulunan Adana Karataş’ta tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak. Söz konusu seralar üretime başladığında direkt olarak iki bin kişi, dolaylı olarak 5 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.