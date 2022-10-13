Ekonomi Tarımda akıllı çiftçilik dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda akıllı çiftçilik dönemi

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi için start verildi. Sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasite artırılarak, Türkiye’de tarım sektöründe iklim açısından akıllı yaklaşımların kullanımı teşvik edilecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarımda akıllı çiftçilik dönemi
Toprağa ulusal arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımın iklim değişikliğine uyumu için çalışmalarına yenisini ekledi. Kısa adı TUCSAP olan Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi’yle bu yönde yeni bir adım atıldı. Türkiye’de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan proje için özel bir web sitesi de tasarlandı.

Proje ile çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin akıllı çiftçiliği, iklim dostu teknoloji ve inovasyonu geliştirerek arazi kullanımı planlanacak.

VERİLER TEK MERKEZDE

Tarımsal verilerin toplanması ve rekabetçi büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirerek tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu, kapsayıcı bir yönelime doğru geçişi sağlanacak. Daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklim açısından akıllı bir büyüme yönelimine geçişte tarım-gıda sektörünü destekleyecek.

TOPRAK SAĞLIĞINA KONTROL

  • Toprak sağlığı ve arazi kullanım planlaması, yönetimini geliştirmek için bilgi boşlukları daraltılacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık alanda detaylı toprak etütleri ve analizleri yapılacak. Ardından toprak sınıflandırma haritaları hazırlanacak. Toprak örneklerinin uluslararası standartlara uygun olarak muhafaza edilmesi için ‘ulusal bir toprak arşivi’ oluşturulacak.

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