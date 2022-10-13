Tarımda akıllı çiftçilik dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımın iklim değişikliğine uyumu için çalışmalarına yenisini ekledi. Kısa adı TUCSAP olan Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi’yle bu yönde yeni bir adım atıldı. Türkiye’de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan proje için özel bir web sitesi de tasarlandı.

Proje ile çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin akıllı çiftçiliği, iklim dostu teknoloji ve inovasyonu geliştirerek arazi kullanımı planlanacak.

VERİLER TEK MERKEZDE

Tarımsal verilerin toplanması ve rekabetçi büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirerek tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu, kapsayıcı bir yönelime doğru geçişi sağlanacak. Daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklim açısından akıllı bir büyüme yönelimine geçişte tarım-gıda sektörünü destekleyecek.

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TOPRAK SAĞLIĞINA KONTROL

Toprak sağlığı ve arazi kullanım planlaması, yönetimini geliştirmek için bilgi boşlukları daraltılacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık alanda detaylı toprak etütleri ve analizleri yapılacak. Ardından toprak sınıflandırma haritaları hazırlanacak. Toprak örneklerinin uluslararası standartlara uygun olarak muhafaza edilmesi için ‘ulusal bir toprak arşivi’ oluşturulacak.

EKONOMİ 2022’de 30 milyar dolarlık tarım ihracatı bekleniyor