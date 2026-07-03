Tarımsal atıkta 120 milyar dolarlık hazine

Sobada yakılan fındık kabuğu, budama sonrası çöpe giden zeytin yaprağı, meyve suyu üretiminden geriye kalan nar kabuğu ya da domates posası... Türkiye'de uzun yıllardır "atık" olarak görülen bu ürünler, aslında ilaçtan kozmetiğe kadar pek çok sektörün yüksek katma değerli hammaddesi konumunda bulunuyor. Ülkemizde ekim, hasat ve işleme süreçlerinde yaklaşık 85 milyon ton tarımsal atık ortaya çıkıyor. Büyük bölümü yakılan, toprağa bırakılan ya da düşük katma değerle hayvan yemi olarak kullanılan bu atıklar aslında gıda takviyesi, ilaç, kozmetik ve fonksiyonel gıda sanayiinin ihtiyaç duyduğu yüksek değerli bileşenleri barındırıyor. Localvore Biyoteknoloji Kurucusu Can Kayacılar'ın hazırladığı "Posa Ekonomisi" raporuna göre, bu atıkların yalnızca yüzde 5'inin ileri dönüşüm teknolojileriyle ekonomiye kazandırılması halinde yıllık 8,5 ila 17 milyar dolar ilave gelir elde edilebilir. Potansiyelin tamamının değerlendirilmesi durumunda ise ekonomiye 50 ila 120 milyar dolarlık katkı ve yaklaşık 1,5 milyon kişilik istihdam oluşturulabileceği öngörülüyor.