Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 🌾 pic.twitter.com/phU1MQeYnr

Bakan Yumaklı, ödemelerin 842 milyon 765 bin lirasının Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, 84 milyon 663 bin lirasının Süt Analizi Desteği, 16 milyon 740 bin lirasının Düve Alım Desteği, 392 bin 900 lirasının Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 246 bin 100 lirasının Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kalemlerinden oluştuğunu söyledi.