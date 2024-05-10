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Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Toplamda 944 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Görgü
11:20 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:01 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı detayları paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı detayları paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.



Verilecek destekler

Bakan Yumaklı, ödemelerin 842 milyon 765 bin lirasının Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, 84 milyon 663 bin lirasının Süt Analizi Desteği, 16 milyon 740 bin lirasının Düve Alım Desteği, 392 bin 900 lirasının Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 246 bin 100 lirasının Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kalemlerinden oluştuğunu söyledi.


Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği'nin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre, 10 Mayıs ve 17 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 18.00'den sonra yatırılacağını aktaran Yumaklı, diğer desteklerin ise tek parça olarak bugün itibarıyla yatırılacağını bildirdi.





#Destek ödemesi
#tarımsal destek ödemesi
#İbrahim Yumaklı
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