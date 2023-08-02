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Ekonomi

Tarımsal girişimler yatırımcı radarında

Tarımsal teknolojiye dayalı fikirler, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde önemli pay sahibi olmaya başladı. Tarımsal üretime yönelik yeni çözümler sunan işletmelerin sayısı hızla artarken, yatırımcılar da gıda krizinin etkisiyle bu girişimleri radarına alıyor.

Burak Karaca
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Küresel gıda krizinde tarımsal üretimin önemi ortaya çıktı. Özellikle küçük arazilerde büyük verim alınmasını sağlayan, israfı ve ürün kaybını en aza indiren modern tarım uygulamaları popüler hale geldi. Yaşanan bu dönüşüm, tarımsal girişimlerin sayısının artmasını sağlarken, yatırımcılar da modern tarım uygulamalarına yeni çözümler sağlayan girişimleri radarına aldı. Kısa sürede birçok yerli tarım teknolojileri önemli yatırımlar alıyor. Aynı zamanda, tarımda girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin tabana yayılmasıyla birlikte yeni girişimler üretimde söz sahibi olmaya başladı.


TARIMI TEKNOLOJİYLE BİRLEŞTİR YATIRIMI KAP

Tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, kısa sürede önemli yatırım almayı başarıyor. Türkiye’de de tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artıyor. Son olarak, meyve ve sebzelerin depolama ömürlerini uzatan yerli tarım teknolojileri girişimi Freshsens, 1,7 milyon liralık yatırım almayı başardı. Tarımsal girişimlere yönelik yoğunlaşan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Türk oyun sektörünün kısa sürede gösterdiği başarının bir benzeri de tarımsal girişimlerde yaşanabilir. Yerli tarım girişimleri, kitle fonlamayla kısa süre içerisinde dünya pazarına adını duyurabilir.


SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Tarımdaki başarılı girişimlere; çiftçilerin bulunduğu bölgelerde tarım girdilerindeki fiyatları güncel ve karşılaştırmalı olarak sunan Tarfin, nesnelerin internetini kullanarak etkin akıllı sulama çözümü sunan eSular, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan, tek tuşla arı sütü üretimi ve larva transferi sağlayan modüler kovan sistemini sunan BeePlant, yapay zeka ve nesnelerin interneti entegreli olarak dikey topraksız tarım sistemlerine destek sunan Frux gibi birçok başarılı örneği sayabiliriz. Yine ev, kafe ve restoran gibi alanlarda zirai ilaç olmadan taze mahsuller yetiştiren teknolojiler geliştiren Ubicro, bu alanda öne çıkan girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.


#Ekonomi
#tarım
#girişim
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