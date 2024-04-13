Tarımsal kalkınmaya 1,5 milyar avro

AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) Programı ilk çağrısıyla çiftçilerin başvurularına açıldı. 7 yıl için 785 milyon avro hibe ile Türkiye’deki çiftçilerin yatırımlarına güç katacaklarını söyleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, “2024 yılı için kullanacağımız toplam bütçemiz ise 248 milyon avro. İlk başvurularını alacağımız tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbirinin bu ilk çağrıdaki bütçesi 66 milyon avro olarak belirlendi” dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı hayvancılık yol haritası ve planlı üretim modeline göre desteklerini dizayn ettiklerini söyleyen Antalyalı, IPARD-lll desteklerine ilişkin Yeni Şafak’a konuştu.





İLK ETAPTA 20 BİN İSTİHDAM

Antalyalı, haziran ayından itibaren hayvancılık işletmeleri ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme sektörlerine yönelik çağrıların başlayacağını ifade etti. Antalyalı, “Başlatılan çağrılarda çiftçilerin ve üreticilerin yapacakları katkı da dikkate alındığında IPARD- III Programı’nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda 20 bin iş kapısını aralayacağını söyledi. IPARD- II Programı’nda 42 ile verilen desteklerin IPARD III ile 81 ile yayıldığını hatırlatan Antalyalı, önceki programlarda en fazla ilginin bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi sektöründe olduğunu belirtti.





EN FAZLA KONYA DESTEK ALDI

IPARD- I ve II programlarından en fazla Konya’daki işletmelerin yararlandığını söyleyen Antalyalı, “IPARD- I’den en fazla Ankara, Konya, Elazığ, Sivas, Afyonkarahisar ve Yozgat yararlandı. IPARD- II’den ise Mersin, Afyonkarahisar, Konya, Elazığ ve Diyarbakır yararlandı. Buna göre yaklaşık 2.4 milyar TL Konya ve 2.1 milyar TL ile Elazığ en fazla destek alan iller oldu” diye konuştu.





TÜM DESTEKLERIN %25’I SÜTE

IPARD- I ve II’de en fazla destek alan sektörlerin başında yüzde 24,6 ile bin 553 süt üretim tesisi alıyor. Süt üretim tesislerinin ardından besi çiftlikleri gelirken üçüncü sırada ise 940 adet tesis ile kanatlı et üretim tesisleri aldı. En az destek alan sektör ise yumurta tavukçuluğu toplam miktardan sadece yüzde 0.1’ini aldı.



