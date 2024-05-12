Tasarrufa takip sistemi: Kamuda her kalemde tasarruf dönemi

Enflasyonla mücadele kapsamında kamu kuruluşlarının harcamalarını azaltmak isteyen hükümet uzun süredir üzerinde çalıştığı kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuoyu ile paylaşacağı paketle birlikte kamu kurumlarındaki giderlerin tamamı A'dan Z'ye gözden geçirilecek. Tüm kamu kurumlarının bu tasarruf tedbirlerine uyması sağlanacak ve uymayan kurumlar uyarılacak. Hayata geçirilecek tasarruf paketi ile birlikte ilk etapta 100 milyar TL'yi bulan tasarrufların yapılması hedefleniyor.





DESTEK, HİBE VE KREDİLERE İNCELEME

Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, yarın açıklanacak olan kamuda tasarruf paketinin en önemli ögesinin takip mekanizması olacağına işaret etti. İzleme sisteminin kamu kaynaklarını bütüncül bir perspektifte ele alacağı bildirilirken, tasarruf izleme sisteminin sadece paket içinde açıklanacak olan tasarruf kalemlerine odaklanmayacak. Sistem, kamunun özel sektöre sağladığı destek, hibe ve kredileri de inceleyecek.





YEREL YÖNETİMLER DE TASARRUFA DAHİL EDİLECEK

Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2024 hedefleri doğrultusunda sadece bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar değil yerel yönetimlerin de tasarruf paketine dahil olmaları ve elini taşın altına sokmaları bekleniyor. Bu doğrultuda belediyelerin de acil olmayan ihtiyaçlar dışında yeni yatırımlar yapması ve vatandaşlara hizmet eden faaliyetler dışında farklı faaliyetlere son vermesi öngörülüyor. Bu kapsamda ücretsiz konser ve eğlence alanlarının bir süre durdurulması bekleniyor.





PROJELERİN EKONOMİK KATKISI HESAPLANACAK

Türkiye genelinde şu anda yapılmakta olan tüm projeler yeniden değerlendirerek ekonomik katkısı hesaplanacak. Bunun yanı sıra yeni yapılan yatırım ve projeler arasında yüzde 65'i tamamlanmayan projeler ileri bir tarihe ötelenecek. Yüzde 65'ten fazlası bitmiş projelerin ise yapımı tamamlanarak ekonomiye kazandırılması sağlanacak.





VERİMSİZ DESTEĞE SON

Kamuoyu ile paylaşılacak olan tasarruf paketinde kamu kaynaklarının doğru kullanımı esas alınacak. Tüm kurumların tasarruf tedbirlerine ne kadar uyduğu, kurumların kendi içinde aldığı tasarruf kararlarına ne ölçüde sadık kaldığı da denetlenecek. Kamudan kaynak aktarımı yapılan ancak verim alınmayan özel sektör destek projeleri ve hibelerinin de bu çerçevede kesileceği öngörülüyor. Yapılacak bu tasarruflar sayesinde bütçe rahatlayacak ve açık azalacak.





ELEKTRIKLI ARAÇLA YAKIT TASARRUFU

Tasarruf paketinde şu maddelerin yer alması bekleniyor.

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

Zorunlu alımı yapılacak araçların yerli olmasına özen gösterilecek.

Elektrikli yerli model "Togg" ile yakıt konusunda da tasarruf sağlanacak.

Devlet daireleri ve belediyelerde yeni personel alımları azaltılacak ve alınacak personel ise daha verimli alanlara yönlendirilecek.

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.



