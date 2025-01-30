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TBMM'de emekli aylığı mesaisi sürüyor

TBMM'de emekli aylığı mesaisi sürüyor

08:0130/01/2025, Perşembe
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Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

Meclis, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmeye devam ediyor. Teklif kapsamında, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Ayrıca, 2025 yılı için işverene verilecek asgari ücret desteği de bin lira olarak belirlendi. Teklifin görüşmeleri, Genel Kurul'da bugün sürdürülecek.

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde.


Emekli aylığına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Genel Kurulun gündeminde.


AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif 9 maddeden oluşuyor. Bu düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.


Düzenlemeyle 2016 yılında başlatılan, işverene asgari ücret desteği de sürecek. 2025 yılı için bu destek 1000 lira olarak belirlendi. Böylece hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amaçlanıyor.


Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.


#TBMM
#emekli maaşları
#emekli

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