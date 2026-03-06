TBMM’den kritik hamle! KDV ve vergi istisnalarında önemli düzenleme

Serbest Bölgelerde vergi avantajı: İhracat kazançlarına vergi istisnası
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ekonomi paketi kapsamında KDV ve vergi istisnalarına ilişkin kritik değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemelerle, Türk Kızılayı’na sağlanan tam KDV istisnası korunurken, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yurt dışı ve diğer serbest bölgelere satışlarından elde edilen kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. AK Parti’nin verdiği önergelerle bazı maddeler paketten çıkarılırken, önemli bazı vergi avantajları da sürdürülmüş oldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomi paketinde Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarına ilişkin değişiklikler yapıldı.
Teklifin ilk halinde yabancılara konut satışı ile yabancılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin tam istisna kısmi istisna olacaktı. Verilen önergeyle bu düzenleme tekliften çekildi. Böylece bu kalemlerdeki tam istisna devam edecek.
Teklifte yer alan Serbest Bölgeler Kanunu değişikliği de komisyonda kabul edildi. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satışından elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
2025 yılında Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 142 olarak gerçekleşmişti.
AK Parti'nin verdiği önergeler doğrultusunda bazı maddeler tekliften çıkarılırken, bazı düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.
Kızılay'ın KDV'de tam istisnası sürecek
Komisyonda kabul edilen önergeyle, KDV uygulamasında bazı istisnaların kapsamını değiştirmeyi öngören madde tekliften çıkarıldı.
Söz konusu düzenleme, Türk Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmetleri ile basılı kitap ve süreli yayın teslimlerinde uygulanan tam istisnanın indirim ve iade hakkı kaldırılarak kısmi istisnaya dönüştürülmesini öngörüyordu. Hazırlanan etki analizine göre, düzenlemenin yürürlükte kalması halinde KDV iadelerinde yaklaşık 4,3 milyar liralık azalış öngörülüyordu.
Serbest bölgelere kurumlar vergisi istisnası
Teklifte yer alan Serbest Bölgeler Kanunu değişikliği ise komisyonda kabul edildi. Buna göre,
serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacak.
AK Parti'nin verdiği önergelerle tekliften çıkarılan bir diğer düzenleme ise prime esas kazançtan istisna edilen yemek bedelinin yeniden değerleme oranı esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmesine imkan sağlayan hüküm ile iktisadi işletmelere dahil konut niteliğindeki taşınmazların kiralanması işlemlerinin kısmi istisna kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme oldu.
