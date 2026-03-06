TBMM’den kritik hamle! KDV ve vergi istisnalarında önemli düzenleme

Komisyonda kabul edilen önergeyle, KDV uygulamasında bazı istisnaların kapsamını değiştirmeyi öngören madde tekliften çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme, Türk Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmetleri ile basılı kitap ve süreli yayın teslimlerinde uygulanan tam istisnanın indirim ve iade hakkı kaldırılarak kısmi istisnaya dönüştürülmesini öngörüyordu. Hazırlanan etki analizine göre, düzenlemenin yürürlükte kalması halinde KDV iadelerinde yaklaşık 4,3 milyar liralık azalış öngörülüyordu.