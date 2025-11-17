Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TCDD 780 işçi istihdam edecek

TCDD 780 işçi istihdam edecek

09:1017/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.
Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak. TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alımı yapılacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre
TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alımı yapılacak.
Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.
İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ile evrak teslim tarihi-yeri, sözlü sınav tarihi-yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi-yeri ve kura sonucu gibi tüm bilgiler, "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak.

Bu işlerin "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

#Resmi Gazete
#TCDD
#İşçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI SIRALANDI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?